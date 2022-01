Doživela manjšo krizo, trenirala z legendo, zdaj je spet 100-odstotna

V taboru slovenske boksarske šampionke Eme Kozin že nestrpno odštevajo dneve do velikega spopada z ameriško zvezdnico Claresso Shields. Po nekaj prestavitvah še vedno veljata zadnja kraj in datum dogodka, 5. februar in Cardiff. Kozinova vse od 17. oktobra 2020 ni imela resnega dvoboja.

Ema Kozin odšteva dneve do velikega obračuna z ameriško zvezdnico. Foto: Simon Kavčič Po tem, ko je 23-letnica iz Šmartnega ob Savi sredi oktobra 2020 v Nemčiji zanesljivo premagala Urugvajko Chris Namus, je imela le še en uraden dvoboj, ko je 22. maja lani na Ptuju v ekshibiciji opravila s Srbkinjo Radano Knežević. Njen tabor se je sicer dogovarjal za dvoboja z Južnoafričanko Noni Tenge, pa nato še z Zambijko Lolito Muzeyjo, a sta oba padla v vodo zaradi vse slabših pandemičnih razmer.

Ves ta čas je zavzeto trenirala, iz tedna v teden je njen trenerski štab poročal o najboljši pripravljenosti v karieri, in naposled je avgusta lani dobila obljubo organizacije WBC, da se bo v naslednji borbi pomerila z ameriško zvezdnico Claresso Shields. Ob novici je njena vnema za trening še zrasla, a so se priprave zopet zavlekle. Do velikega dvoboja bi morali priti že decembra lani, pa se je datum zamaknil v leto 2022, saj se je poškodoval eden od borcev glavnega dvoboja načrtovanega večera, Britanec Liam Williams.

Z 11. decembra je bil dogodek prestavljen na 29. januar, nazadnje pa na 5. februar, saj je britanska vlada zaradi vse slabših pandemičnih razmer na Otoku prepovedala vse tovrstne dogodke v mesecu januarju. Zdaj še velja 5. februar, in vse kaže, da bo prirediteljem tokrat uspelo. Pred dnevi so objavili seznam borcem in bork za spektakel v Cardiffu, tudi Rudolf Pavlin, trener in menedžer Eme Kozin, nam je potrdil, da za zdaj ni nobenih opozoril ali namigov, da bi se utegnilo še enkrat zaplesti.

Spet v vrhunski formi

Kozinova je spet v vrhunski formi, pa čeprav je imela pred časom zaradi obilice napornega treninga manjšo krizo. Najprej se ji je poslabšala krvna slika, kar so v njenem taboru popravili s počitkom in terapijami, nato ji je padla še forma, kar je bilo kratkotrajno. Slovenska šampionka v zadnjih dneh pili še podrobnosti, veliko sparira, tudi z legendo slovenskega boksa, Dejanom Zavcem, je v njegovi telovadnici na Ptuju opravila dober trening, do konca tega tedna pa bo zaključila z največjimi napori.

Pred odhodom v Wales jo čaka nekaj počitka in osamitev, saj je tveganje za okužbo s koronavirusom v teh časih veliko. "Ničesar ne bomo prepuščali naključju," je odločen Pavlin, Kozinova sama pa je po dolgih, dolgih mesecih treningov, razumljivo, "pripravljena kot še nikoli".

Za zagrizena tekmeca več kot boksarski dvoboj

Shieldsova bo proti Slovenki branila šampionske pasove srednje kategorije organizacij WBC, WBA in IBF, Kozinova pa WBF. Glavna borba večera bo britanski spopad Eubanka mlajšega in Valižana Williamsa. To ne bo bitka za kakšnega od naslovov prvaka, sta pa borca zagrizena tekmeca, vse prej kot prijatelja, ki se prek družbenih omrežij in medijev zmerjata že lep čas. "Boks je večinoma le posel, stopiš v ring s komerkoli in ga poskušaš premagati. Ta dvoboj pa jemljem osebno, tega človeka resnično ne prenesem," je za časnik The Sun pred časom povedal Eubank mlajši, sin enega najboljših britanskih boksarjev, nekdanjega svetovnega prvaka v srednji in super srednji kategoriji, Chrisa Eubanka.

Seznam borb večera v Cardiffu (5. februar): Srednja kategorija: Chris Eubank jr., VBr (31 zmag – 2 poraza – 0 neodločenih izidov) – Liam Williams, VBr (23-3-1) Srednja: Claressa Shields, ZDA (11-0-0) – Ema Kozin, Slo (21-0-1) Velter: Chris Jenkins, VBr (22-4-3) – Julius Indongo, Nam (23-4-0) Velter: Samuel Antwi, VBr (13-1-0) – Conah Walker, VBr (10-0-1) Peresna: Rhys Edwards, VBr (11-0-0-) – Ruslan Berčuk, Rus (13-13-0) Težka: Steve Robinson, VBr (4-0-0) – Shane Gill, VBr (0-1-0) Super lahka: Harlem Eubank, VBr (12-0-0) - ? Lahka: Caroline Dubois, VBr (debi) – Vaida Msiokaite, Lit (2-14-4)

