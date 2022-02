Borki opravili s tehtnico, zdaj gre zares

Slovenska boksarska šampionka Ema Kozin in njena ameriška nasprotnica Claressa Shields, pa tudi ostali boksarji in boksarke, ki se bodo jutri spopadli v ringu v Cardiffu, so danes uspešno prestali uradno tehtanje. Pri Kozinovi in Shieldsovi teža ni presegla 72,52 kilograma, ki je meja srednje kategorije.

Uradno tehtanje so v Cardiffu izvedli že popoldne, zvečer pa na zadnjem soočenju pred sobotnimi dvoboji še za javnost. Kozinova je svoje opravila brez komentarja, Shieldsova je v svojem slogu spet ponovila, da je G.W.O.A.T. (Greatest Woman of All Time, največja boksarka vseh časov) in da bo to v soboto tudi potrdila, z njenimi besedami pa se strinja tudi večina tujih komentatorjev, ki pričakujejo predčasen konec borbe in poraz Eme Kozin. Ta ima seveda drugačne načrte.

"To je neverjetna priložnost za Emo, ima 21 zmag in nič porazov, a bo to njen najtežji test do zdaj. Če premaga Claresso, ji bo to spremenilo življenje. Ima srce, pripravljena bo na bitko, mislim pa, da nima boksarskih veščin, s katerimi bi parirala Shieldsovi. Morala se bo boriti," je ob soočenju neporaženih Kozinove in Shieldsove, ki se bosta udarili za šampionske pasove organizacij WBC, WBA, IBF in WBF, povedala ameriška boksarka Mikaela Mayer, strokovna komentatorka televizije Sky.

Foto: Guliverimage

Pričakuje tudi, da bo Shieldsova slovensko šampionko silovito popadla že v prvih rundah sobotnega dvoboja in tako "preverila njeno odločnost". Kozinova je v najboljši formi v življenju, dobro je preučila dozdajšnje dvoboje Shieldsove in je pripravljena na največji izziv v karieri.

Dvoboj Shieldsove in Kozinove bo jutri okoli 20.30, prenos borbe pa bo mogoče spremljati na Voyu.

Borbe večera v Cardiffu: Srednja kategorija: Chris Eubank Jr., VBr (31 zmag – 2 poraza – 0 neodločenih izidov) – Liam Williams, VBr (23-3-1) Srednja: Claressa Shields, ZDA (11-0-0) – Ema Kozin, Slo (21-0-1)

(borba za naslov prvakinje v srednji kategoriji po različicah WBC, WBA, IBF in WBF) Velter: Samuel Antwi, VBr (13-1-0) – Conah Walker, VBr (10-0-1)

(borba za naslov angleškega velterskega prvaka) Velter: Chris Jenkins, VBr (22-4-3) – Julius Indongo, Nam (23-4-0) Peresna: Rhys Edwards, VBr (11-0-0-) – Ruslan Berčuk, Rus (13-13-0) Težka: Steve Robinson, VBr (4-0-0) – Shane Gill, VBr (0-1-0) Super lahka: Harlem Eubank, VBr (12-0-0) – Viorel Simion, Rom (22-7-0) Lahka: Caroline Dubois, VBr (debi) – Vaida Msiokaite, Lit (2-14-4)

