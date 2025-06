Zdaj gre zares: Slovenke za uvod proti Litvi

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo danes ob 17.30 v Bologni proti Litvi igrala prvo tekmo evropskega prvenstva. Tega poleg Bologne gostijo še Hamburg, Brno in Pirej, kjer bodo tudi zaključni boji. Slovenski tabor si na prvenstvu stare celine želi do zgodovinskega dosežka, torej preboja v izločilne boje.

#rakete bodo petič zapored nastopile na turnirju najboljših 16 reprezentanc stare celine. Uvodno tekmo na jubilejnem 40. evropskem prvenstvu, ki ga bodo prvič gostile štiri države, bodo v Bologni odigrale proti Litvi, ki je na papirju najlažji nasprotnik v skupini. Litovke bodo na prvenstvu nastopile dvanajstič, prvič po letu 2015 (leta 1997 so celo osvojile naslov evropskih prvakinj), a je njihova ženska košarka v zadnjih letih v precejšnjem vzponu. V luči tega bo Litva čez dve leti prav tako ena izmed gostiteljic ženskega EuroBasketa 2027. Za izjemno nadarjeno košarkarico velja 19-letna branika Juste Jocyte, ki je bila tako kot Ajša Sivka letos izbrana na naboru za ligo WNBA. Še posebej veliko pozornosti pa bo slovenska obramba morala nameniti Lauri Juškaite.

Slovenke morajo za preboj v četrtfinale osvojiti eno od prvih dveh mest v skupini B, kjer sta še Srbija in Italija. Slovenke se bodo z Italijo merile v četrtek, s Srbijo pa v soboto. Izločilni boji bodo od 24. junija naprej, finale pa bo 29. junija.

Slovenke so si za letošnji Eurobasket zastavile cilj izboljšati dosedanjo najvišjo uvrstitev, ki je 10. mesto.

Na zadnjem evropskem prvenstvu 2023, ki sta ga gostila Izrael in Slovenija, so evropske prvakinje v Stožicah prvič postale Belgijke, ki so bile v finalu boljše od Španije, bron pa so osvojile Francozinje.

Slovenska reprezentanca za EuroBasket: Eva Lisec, Teja Oblak, Tina Cvijanović, Maruša Seničar, Teja Goršič, Zala Friškovec, Mojca Jelenc, Ajša Sivka, Lea Debeljak, Jessica Shepard, Sara Sambolić in Lea Bartelme.

EuroBasket (Ž), 1. krog:

Sreda, 18. junij:

Lestvica skupine B:



1. Italija 0 tekem - 0 točk

2. Litva 0 - 0

3. Slovenija 0 - 0

4. Srbija 0 - 0

Preberite še: