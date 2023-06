Slovenska šampionka brez večjih težav v Nemčiji

Ema Kozin je tik pred zdajci izvedela, da se bo v Nemčiji spopadla s 30-letno Madžarko Timeo Belik in ne s prvotno načrtovano tekmico iz Brazilije Heleno dos Santos. Ta se je namreč nekaj dni pred dvobojem poškodovala in spopad s Slovenko odpovedala. V taboru Eme Kozin so hitro našli zamenjavo in danes je borka iz Šmartnega ob Savi vknjižila svojo že 23. profesionalno zmago.

"Dobila sem vseh 10 rund in dosegla suvereno zmago. A tudi gledalci so prišli na svoj račun. Madžarka se je izkazala kot izredno močna in trpežna borka. Nekajkrat jo je stisnilo, posebej po levih krošejih v telo, a se je vselej vrnila. Če bi bile runde triminutne, bi morda lahko dvoboj dobila predčasno. A dala sem vse od sebe in s tem moram biti zadovoljna," je po tekmi za STA povedala Ema Kozin.

Foto: ŠC Gepard

Tudi Madžarka, ki izhaja iz razvite šole boksa, je imela pripravljenih nekaj adutov in zagrozila v posameznih napadih. "Res je bilo nekaj močnih udarcev tudi z njene strani, a tega ni mogla izkoristiti, saj je bilo to med izmenjavo udarcev in potem ni šla naprej. Res pa je, da nisem pričakovala, da bo tako močna in da je tako izredno borbena," je o tekmici še povedala slovenska borka.

Kozinova je tako ubranila naslov svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji organizacije WBF, ta dvoboj pa je bil zanjo bolj ali manj le priprava na veliko težji izziv, ki jo čaka septembra v Londonu. Tam se bo z Britanko Hannah Rankin pomerila za naziv izzivalke po verzijah WBC in WBO. Zmagovalka jesenskega dvoboja bo namreč prva izzivalka svetovne prvakinje Britanke Natashe Jonas.

"Po letu premora sem to borbo potrebovala. Mislim, da sem pokazala napredek. A pomembne bodo tudi analize. Nekatere novosti sem tukaj izvedla uspešno, drugih ne. Borba je zato razkrila tudi, kaj danes ni šlo, kaj moram še potrenirati in kaj spremeniti. Vsekakor je borba pomembna v luči napredka za naslednji dvoboj," se je že v jesen ozrla 24-letna Slovenka.

