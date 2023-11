Slovenska boksarska šampionka Ema Kozin je odlično pripravljena na dvoboj kariere, ki jo čaka 18. novembra v Manchestru v Veliki Britaniji. "To so bile moje najboljše priprave doslej," je po napornem pripravljalnem ciklusu zadovoljna 25-letna borka iz Šmartnega ob Savi, ki se bo v svoji 25. poklicni borbi spopadla z izkušeno 33-letno Škotinjo Hannah Rankin.

V igri je velika in nadvse prestižna nagrada, šampionski pas ene najbolj priznanih boksarskih organizacij WBC. Ema Kozin je svoje prve naslove svetovne prvakinje osvajala v srednji kategoriji (do 72 kilogramov), zdaj je prestopila v kategorijo nižje, superveltersko (do 69,9 kg), v kateri se je že preizkusila na dveh dvobojih in že tudi osvojila naslov svetovne prvakinje po različici WBF. A tokratna borba bo veliko pomembnejša.

Najboljše priprave doslej

Zato je Kozinova tudi priprave na prihajajoči dvoboj, ki se bo odvil v veliki dvorani AO Arena v Manchestru, opravila nadvse zavzeto. "Šele zdaj v zadnjih dveh tednih ugotavljam, koliko sem napredovala," je slovenska borka zadovoljna deset dni pred dvobojem v Angliji. Zdaj je tudi končala sparing treninge, na katerih je izpilila še zadnje podrobnosti v tehniki in taktiki. "Iz sparinga v sparing rasteš. Dobro, seveda so vselej še kakšne napake, ki jih je treba popraviti, ampak postopoma sem napredovala, in kar zadeva sparing, so bile to moje najboljše priprave doslej," je še pristavila.

V supervelterski kategoriji, v katero je presedlala po edinem porazu v profesionalni karieri – februarja lani je v Cardiffu po desetih rundah in soglasni sodniški odločitvi izgubila spopad z ameriško superzvezdnico Claresso Shields –, že ima dve zmagi, junija lani je s tehničnim nokavtom premagala Madžarko Szilvio Szabados, junija letos pa po točkah še Madžarko Timeo Belik. Odtlej se je pripravljala na Rankinovo. "Povsem sem se lahko osredotočila le na Hannah in mislim, da je bilo to v redu, da ni nič motilo tega procesa. S kakšno tekmo takoj izgubiš teden dni priprav," ocenjuje matematičarka, ki se je ob napornih treningih učila tudi za magisterij.

Hannah Rankin je septembra lani izgubila spopad z Angležinjo Terri Harper. Foto: Guliverimage

Jo lahko Škotinja s čim preseneti?

Tudi naslednjo tekmico je dobro naštudirala, pravi. "Precej dobro sem jo proučila, da. Spet pa nisem hotela pretiravati, ne tako, da bi zdaj na pamet vedela vse, kar počne. Zapomnila pa sem si stvari, ki jih je večkrat ponovila proti različnim nasprotnicam, predvsem pa, kdaj je psihično v defenzivi in kdaj meni, da je lahko bolj napadalna." Rankinova je osem let starejša od Kozinove, vseeno pa ima manj profesionalnih borb, 19. V teh je zabeležila 13 zmag in šestkrat izgubila. Slovenka ima na računu 23 zmag, en neodločen izid in en poraz.

Se je pa Rankinova vendarle borila z nekoliko boljšimi tekmicami, porazile so jo le zvezdnice, kot so Shieldsova, Svannah Marshall in nazadnje Angležinja Terri Harper. Utegne Škotinja naši šampionki pripraviti kakšno presenečenje? "Težko, ni pa nemogoče," odkrito priznava Kozinova in pojasnjuje: "Videla sem, da je sparirala z veliko res odličnimi levičarkami, ki jih v Britaniji ne manjka. Zagotovo je razmišljala o meni in me bo poskušala s čim presenetiti, je pa pri levičarkah tako, da vsaka boksa drugače, vsaka drugače kot jaz, zato dvomim, da se je na sparingih lahko res pripravila name. No, morda me bo s čim vseeno presenetila, moja odgovornost pa je, da me to ne vrže s tira in da se prilagodim ter ji vrnem s kakšnim še boljšim presenečenjem."

"Zelo je napredovala pri hitrosti in preciznosti"

Ema Kozin je levičarka, kar je vselej neugodno za "ortodoksne" borke, a bolj kot to bo za Škotinjo neprijetno dejstvo, da je Kozinova močno napredovala v hitrosti in preciznosti, medtem ko ji je moč udarca ostala še iz časov srednje kategorije. "Prišli smo do konca priprav in pri Emi je viden res velik napredek. Zelo je napredovala pri hitrosti in preciznosti, kar je izjemno pomembno, sploh ker gremo na teren nasprotnice in bo zato morala pokazati veliko več kot Rankinova. Treba je navdušiti sodnike z določenimi kombinacijami in glede na to, kar smo natrenirali, lahko trdim, da je Ema pripravljena na izziv," je zadovoljen tudi Emin trener Redžo Ljutić.

Z leve: Redžo Ljutić, Ema Kozin, Rudolf Pavlin in Gregor Debeljak. Foto: Simon Kavčič

V zadnjih tednih je sparirala s še enim priznanim slovenskim boksarjem in kikboksarjem Gregorjem Debeljakom. "Poskušal je kar se da natančno oponašati slog Hannah Rankin. Ne vem, ali sem že kdaj tako napredovala v sparingu," je bila nad sodelovanjem navdušena Kozinova, Debeljak pa nam je povedal, da ga je moč in vzdržljivost slovenske šampionke kar presenetila: "Za Emo seveda vem že dalj časa, poznal pa je nisem prav dobro. Šele zdaj, ko sem imel priložnost z njo stopiti v ring, sem spoznal, kako dobra je. Bil je kar šok, marsikateri boksar bi imel resne težave proti njej, kaj šele boksarke."

Ema Kozin z ekipo, menedžerjem Rudijem Pavlinom, trenerjem Redžom Ljutićem in Gregorjem Debeljakom v Anglijo potuje naslednji torek. "Tako bo precej miren urnik tudi za naprej, da se bom lahko v miru aklimatizirala, da se nam ne bo zaradi česarkoli mudilo in ne bo dodatnega stresa," Kozinova pove o zgodnjem potovanju. Do petka bo imela nato čas, da se spusti na uradno težo, v soboto, 18. novembra, pa jo že čaka velika bitka.

