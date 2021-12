Zlomil ji je nos in z glavo tolkel ob tla

Iz Francije prihaja šokantna novica o fizičnem nasilju nad 27-letno judoistko Margaux Pinot, udeleženko olimpijskih iger v Tokiu in evropsko prvakinjo v kategoriji do 70 kilogramov.

Francozinja Margaux Pinot, ki je fotografijo obraza s podplutbami objavila na družbenih omrežjih, je za brutalni napad obtožila svojega trenerja in partnerja v zasebnem življenju Alaina Schmitta. Fizični napad se je po besedah Pinotove zgodil v njunem domu, nedaleč od Pariza. Kot trdi, jo je Schmitt brutalno pretepel, pri čemer ji je zlomil nos, z glavo udarjal ob tla in ji zadal številne poškodbe.

27-letna judoistka se je po napadu zatekla k sosedom in Schmitta prijavila policiji. Primer je romal do pristojnega sodnika, ki pa je prijavo za fizično nasilje zavrnil, saj po njegovem mnenju zanjo ni dovolj dokazov.

💬 "J'ai cru que j'allais y laisser ma vie"



Le témoignage de Margaux Pinot qui accuse son compagnon de violences conjugales ⤵ pic.twitter.com/oG8XZeVXJC — BFMTV (@BFMTV) December 2, 2021

Pinotova se bo na odločitev pritožila, je povedala v pogovoru za ameriški CNN. Javno so jo podprle številne znane osebnosti, tudi francoska ministrica za šport Roxana Maracineanu in Teddy Riner, francoski judoist, eden največjih francoskih zvezdnikov v svetu športa, ki se lahko pohvali s petimi olimpijskimi medaljami (od tega so tri zlate), desetkratni svetovni prvak in petkratni prvak stare celine.

Schmitt, ki se je na novinarski konferenci prav tako pojavil s podplutim očesom, na drugu strani trdi, da je nedolžen. Da v življenju ni še nikogar udaril in da Pinotova laže. V izjavi za enega od medijev je dejal, da sta s Pinotovo zadnji dve leti v "zapleteni zvezi".

Zagovornica Pinotove Rachid Madid je v pogovoru za CNN povedala, da je bila nad odločitvijo sodnika šokirana in da se bosta s stranko na odločitev pritožili.