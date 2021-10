Tragedija: zaradi nokavta je na koncu umrl

BKFC fighter Justin Thornton dies after suffering knockout at BKFC 20 in Mississippi (@DamonMartin) https://t.co/uGIsLweLlp pic.twitter.com/m18T9Xo4W3 — MMAFighting.com (@MMAFighting) October 4, 2021

Justin Thornton je umrl zaradi poškodb, ki jih je dobil v dvoboju kategorije BKFC, pravzaprav v boksu brez rokavic. Njegov nasprotnik je bil Dillon Clecker, ki ga je spravil na tla po vsega 19 sekundah dvoboja.

"To jutro so nam sporočili žalostno novico. Umrl je eden naših borcev Justin Thornton. Pridružujemo se preostali družini borilnih športov in izražamo sožalje njegovi družini in bližnjim," so zapisali.

Glede na objave na Thorntonovem osebnem profilu na Facebooku so ga takoj po dvoboju odpeljali v bolnišnico, potem ko je proti Dillonu Cleckerju doživel usoden udarec. Pišejo, da je bil Thornton po dvoboju delno hrom in da je nekaj tednov ostal v bolnišnici. Ob tem se je boril proti okužbi zaradi poškodbe hrbtenjače.

Thornton je imel v kategoriji MMA 24 dvobojev in kar 18-krat doživel poraz. Pred zadnjim, usodnim dvobojem je doživel pet zaporednih porazov.