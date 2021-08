Zvezdnica borilnih veščin toži slavno igralko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cat Zingano, zvezdnica mešanih borilnih veščin (MMA), je zatrdila, da je odpovedala ključni boj UFC z namenom, da bi nastopila v filmu, na koncu pa je izgubila pogodbo za obe karierni priložnosti, za kar toži igralko Halle Berry, režiserko in ustvarjalko filma.

Zinganova je v tožbi navedla, da ji je ameriška igralka ponudila vlogo v svojem filmu med sestankom julija 2019. Borka MMA je zatrdila tudi, da so bile opazne vzporednice med njeno življenjsko zgodbo in scenarijem. Teden dni kasneje je Zinganova prejela ponudbo za boj UFC, ki bi ji lahko omogočil napredovanje v športni karieri.

Med življenjem Cat Zingano in scenarijem naj bi bilo veliko podobnosti. Foto: Guliverimage

Kot piše v tožbi, je morala športnica izbrati med filmom in bojem, saj ji je režiserka filma povedala, da ne more opravljati obojega. Zinganova je bil razpeta med pomembno dragoceno priložnostjo za napredovanje v karieri, in priložnostjo, da z obtoženo Berry enkrat v življenju sodeluje v celovečernem filmu o liku, katerega zgodba zrcali njeno lastno življenjsko zgodbo, navaja tožba.

Borka MMA je UFC obvestila, da v boju ne bo sodelovala, zaradi česar ji je ta avgusta 2019 preklicala pogodbo. Dva tedna za tem je znana filmska igralka športnici domnevno povedala, da se v filmu ne more pojaviti, saj da lahko sodelujejo le borci UFC, kar Zinganova po preklicani pogodbi ni več bila.

Zinganova je odkrila, da je zaupala ustvarjalki filma, katere predstavniki se na prošnjo za komentar niso odzvali.

Halle Berry se je v svojem filmu preizkusila v vlogi borke MMA. Foto: Guliverimage

Film priljubljene ameriške igralke Halle Berry z naslovom Bruised je bil lansko leto premierno prikazan na mednarodnem filmskem festivalu v Torontu, novembra pa bo na voljo tudi na Netflixu. Igralka se je v njem preizkusila v vlogi borke MMA, ki je tudi mati samohranilka.

