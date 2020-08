Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med tema dvema fotografijama je minilo skoraj 18 let.

Halle Berry se je kot Bondovo dekle v oranžnem bikiniju zapisala v zgodovino kot ena najboljših izbrank legendarnega agenta 007, v filmu Umri kdaj drugič iz leta 2002.

In kot kaže, bi ta naziv ponovno zlahka osvojila, saj je v oranžnih kopalkah pri svojih skoraj 54 letih še vedno videti dih jemajoče. To je dokazala s fotografijo na Instagramu, kjer ji je 6,3 milijona sledilcev izreklo same pohvale.

Pri 53. nadvse ponosna na svojo postavo

Ko je lani praznovala 53. rojstni dan, je razkrila, da je v najboljši fizični in psihični formi svojega življenja ter da je na svojo postavo, za katero je trdo garala, nadvse ponosna.

Na svojem Instagramu redno deli objave navdiha, v katerih sledilce spodbuja k vadbi in zdravemu načinu življenja. Pred kratkim je zapisala, kako pomembno je, da se pri rekreaciji tudi zabavate, predlagala pa je tudi drugačne načine gibanja.

"Ni potrebno, da je telovadba vedno stroga in osredotočena na cilje. Disciplina je super, a ni vse. Zato poskusite nekaj novega! Nekaj, kar vas osrečuje, rolkanje, kolesarjenje, plavanje, rolanje, lovite svoje otroke. Endorfini se bodo še vedno sproščali, kalorije se bodo kurile, vi pa boste občutili malce več veselja."

Objavo je pospremila z videom, v katerem kaže, kako spretna je na rolki:

