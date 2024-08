Do zdaj si je nekdanji par skrbništvo nad sinom delil, zdaj pa 58-letna igralka želi, da se vrneta v sodno dvorano in se borita zanj. Halle Berry kot razlog za takšno odločitev navaja Martinezovo nepripravljenost na ukvarjanje z otrokovo izobrazbo in njegovimi vedenjskimi težavami.

Pravi, da za sina ni skrbel dobro, namesto šoli pa je dajal prednost nogometu, zaradi česar ima Maceo slabe ocene. Prav tako naj sina ne bi hotel peljati na inštrukcije, ker bi potem izpustil trening.

V prošnji je navedeno, da je Martinez posegal v pravico do skrbništva, Berryjevi prikrival informacije, sprejemal enostranske odločitve v Maceovem imenu, ga potegnil v njun konflikt in zavračal priporočila šole.

Dve leti po rojstvu sina vložila zahtevo za ločitev

Nekdanji par se je spoznal na filmskem prizorišču leta 2010 v Južnoafriški republiki, poročila sta se leta 2013. Leto pozneje se jima je rodil sin, dve leti po njegovem rojstvu pa sta se ločila.

Takrat sta se dogovorila, da si bosta delila skrbništvo nad sinom, pri čemer je Berryjeva Martinezu plačevala osem tisoč dolarjev mesečne preživnine (7220 evrov) in dodatnih 4,3 odstotka za vse prihodke nad dva milijona dolarjev (1,81 milijona evrov).

Olivier Martinez in Halle Berry sta se spoznala leta 2010 med snemanjem filma v Južnoafriški republiki. Foto: Guliverimage

