Po osmih letih zdaj tudi uradno ločena, bivšemu bo plačevala visoke zneske

Po osmih letih bitke na sodiščih sta nekdanja zakonca Halle Berry in Olivier Martinez zdaj tudi uradno ločena, poroča portal Page Six. Ločitev naj bi trajala tako dolgo zaradi nerešenih vprašanj glede skrbništva nad njunim sinom Maceom.

57-letna ameriška igralka in prav tako 57-letni francoski igralec sta se poročila leta 2013 in dve leti kasneje vložila zahtevo za ločitev.

Dobrih sedem tisoč evrov mesečne preživnine

Zaradi nerešenih vprašanj glede skrbništva nad njunim sinom, danes 9-letnim Maceom, pa se je njuna bitka na sodiščih precej zavlekla. Po osmih letih sta se zdaj končno dogovorila.

Sodnik je odločil, da mora Halle Berry svojemu nekdanjemu možu plačevati osem tisoč dolarjev (7.366 evrov) mesečne preživnine za njunega sina, naložena pa ji je bila tudi "dodatna preživnina", in sicer v vrednosti 4,3 odstotka vseh prihodkov nad dvema milijonoma dolarjev.

Odgovorna je tudi za plačilo zasebne šole, v kateri je njun sin, nakup šolske uniforme in šolskih potrebščin, plačilo zdravstvenega zavarovanja in obšolskih dejavnosti. Igralka naj bi se "prostovoljno" strinjala tudi, da bo prispevala 55 tisoč dolarjev (dobrih 50 tisoč evrov) za pravne stroške svojega nekdanjega moža.

Nekdanja zakonca sta ustvarila tudi urnik, po katerem bo njun sin od ponedeljka do srede pri enem staršu, od srede do petka pri drugem, konce tedna pa si bosta izmenjevala.

Tretja ločitev zvezdnice filma Catwoman

Za Halle Berry je to že tretja ločitev. Med letoma 1993 in 1997 je bila poročena z igralcem bejzbola Davidom Justiceom, med letoma 2001 in 2005 s pevcem Ericom Benetom, med letoma 2013 in 2015 pa z že omenjenim Olivierom Martinezom. Pred njim je bila od leta 2005 še v dolgoletni zvezi s francosko-kanadskim manekenom Gabrielom Aubryjem, s katerim imata 15-letno hčerko Nahlo Arielo.

57-letna igralka je zdaj v zvezi s pet let mlajšim pevcem Van Huntom.

Olivier Martinez in Halle Berry sta bila poročena med letoma 2013 in 2015, skupaj pa imata sina Macea. Foto: Guliverimage

