Pretresljive fotografije igralke ob odhodu iz bolnišnice #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob odhodu igralke iz bolnišnice so fotografi opazili, da ima na obrazu več modric.

Ob odhodu igralke iz bolnišnice so fotografi opazili, da ima na obrazu več modric. Foto: Profimedia

Ameriško igralko Tori Spelling, ki je zaslovela s serijo Beverly Hills 90210, so po več dneh odpustili iz bolnišnice, poroča portal TMZ. Ob njenem odhodu pa so pretresle fotografije, na katerih igralka sedi na invalidskem vozičku, na obrazu pa ima več modric.

Zakaj je Spellingova pretekli četrtek pristala v bolnišnici, ni znano, je pa na svojem profilu na Instagramu delila fotografijo, pod katero je zapisala, da po štirih dneh v bolnišnici zelo pogreša svoje otroke, ki "ostajajo pozitivni ne glede na vse".

Fotografija iz bolnišnice, ki jo je igralka objavila na svojem profilu na Instagramu. Foto: Profimedia

Na obrazu ima več modric

50-letnica je bolnišnico v Los Angelesu zapustila v nedeljo, isti dan, ko je na svojem profilu na Instagramu delila fotografijo, da je tam. Ob njenem odhodu pa so pretresle fotografije, na katerih igralka sedi na invalidskem vozičku, na obrazu pa ima več modric. Čeprav je z vozička vstala, je potrebovala nekaj pomoči, da se je presedla v vozilo.

Da se je presedla z invalidskega vozička v vozilo, je potrebovala nekaj pomoči. Foto: Profimedia

3,7 milijona vredno vilo je morala zamenjati za avtodom

Pred tedni smo poročali, da je morala Spellingova zapustiti svojo 3,7 milijona vredno vilo v Kaliforniji in se preseliti v avtodom, saj so v vili odkrili obsežno plesen, zaradi katere so njeni otroci že večkrat zboleli.

Je pa igralko pretresla tudi nedavna ločitev od kanadskega igralca Deana McDermotta, s katerim je bila poročena od leta 2006. Par je junija letos namreč sporočil, da se po 17 letih ločujeta. Govorice, da se razhajata, so se sicer pojavile že pred dvema letoma, ko se je zvezdnica v javnosti pojavila brez poročnega prstana, kasneje pa priznala, da z McDermottom spita v ločenih spalnicah.

Tori Spelling in Dean McDermott sta junija letos sporočila, da se po 17 letih zakona ločujeta. Foto: Guliverimage

Preberite tudi: