Igralka večmilijonsko vilo zamenjala za avtodom #foto

Spellingovo so fotografi v sredo ujeli med bivanjem v kampu v okrožju Ventura v Kaliforniji, kjer trenutno čas preživlja s svojimi petimi otroki. Foto: Profimedia

Ameriška igralka Tori Spelling, najbolj znana po svoji vlogi Donne Martin v seriji Beverly Hills 90210, je svojo 3,7-milijonsko vilo v Kaliforniji zamenjala za avtodom, poroča Entertainment Tonight. Igralka in njeni otroci so morali dom namreč zapustiti zaradi obsežne okužbe s plesnijo, zaradi katere so že večkrat zboleli.

Da je morala 50-letna igralka zapustiti svoj dom, je za omenjeni portal potrdil neimenovani vir: "Tori ima težave z denarjem. Zaradi situacije s plesnijo je težko našla tudi prenočišče, ker njeno finančno stanje ni dobro. Trudi se po svojih najboljših močeh."

Njena najmlajša sinova zaradi plesni obiskala urgenco

Spellingovo so fotografi v sredo ujeli med bivanjem v kampu v okrožju Ventura v Kaliforniji, kjer trenutno čas preživlja s svojimi petimi otroki – 16-letnim Liamom, 15-letno Stello, 11-letno Hattie, 10-letnim Finnom in 6-letnim Beaujem.

Igralka, ki je zaslovela v seriji Beverly Hills 90210, je pred nekaj meseci na svojih družbenih omrežjih objavila zapis, da sta morala njena najmlajša sinova Finn in Beau obiskati urgenco. V njihovem domu so namreč našli plesen, ki je njeni družini več mesecev povzročala številne zdravstvene težave. "Otroci spijo ves dan in pravijo, da se jim vrti, tudi ko stojijo," je zapisala Spellingova. Dodala je, da je bil dom, ki ga je imela njena družina v najemu, označen kot zdravju nevaren.

Igralka Tori Spelling je bila od leta 2006 poročena s kanadskim igralcem Deanom McDermottom. Foto: Profimedia

Ločitev po 17 letih zakona

Igralka Tori Spelling je bila od leta 2006 sicer poročena s kanadskim igralcem Deanom McDermottom. Par je junija letos sporočil, da se po 17 letih ločujeta. Govorice, da se razhajata, so se sicer pojavile že pred dvema letoma, ko se je zvezdnica v javnosti pojavila brez poročnega prstana, kasneje pa priznala, da z McDermottom spita v ločenih spalnicah.

"Z globoko žalostjo in z zelo zelo težkim srcem sporočam, da sva se po 18 skupnih letih in petih izjemnih otrocih s Tori odločila, da greva po ločenih poteh in vsak zase začneva novo potovanje," je McDermott sporočil na svojih družbenih omrežjih. Skupaj sta imela pet otrok, McDermott pa ima iz prejšnjega zakona z Mary Jo Eustace še 24-letnega sina Jacka.

