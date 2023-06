Zmeda v zvezdniški družini: se zakonca res ločujeta?

Igralca Tori Spelling in Dean McDermott sta pred dnevi na družbenih omrežjih sporočila, da se po 17 letih zakona in petih otrocih razhajata, McDermott pa je objavo s to novico kasneje izbrisal in sprožil govorice, da novica o ločitvi vseeno ne drži.

"Z veliko žalostjo in zelo težkim srcem sva se po 18 letih skupnega življenja s Tori Spelling odločila, da greva vsak svojo pot in sama začneva novo potovanje. Še naprej bova sodelovala kot ljubeča starša in skozi ta težek čas vodila otroke. Prosimo vas, da vsi spoštujete našo zasebnost," je pred dnevi na družbenih omrežjih sporočil igralec Dean McDermott.

"Prosiva vas, da spoštujete najino zasebnost, medtem ko si bova vzela čas, da svojo družino obkroživa z ljubeznijo in to skupaj prebrodiva," je še zapisal.

Govorice o ločitvi so se pojavile že pred leti, a sta jih odločno zanikala

Govorice, da se zakonca ločujeta, so se pojavile že pred dvema letoma, ko se je zvezdnica v javnosti pojavila brez poročnega prstana, priznala pa je tudi, da z McDermottom spita v ločenih spalnicah. Vsa namigovanja, da se ločujeta, pa sta zakonca vseskozi zanikala.

Kmalu po tem, ko je McDermott objavil sporočilo o ločitvi, je to tudi izbrisal. "Ne ločujeta se. Še nikoli nista bila bolje," je za Us Weekly povedal vir in dodal: "Kot vsak par sta imela vzpone in padce, vendar še naprej obiskujeta svetovanje za pare in se trudita za svoj zakon. Ljubita se in ne bosta se razšla," je dodal vir blizu para.

"Prijatelji sumijo, da je Dean to objavil, ker sta se s Tori sinoči verjetno močno sprla. Očitno mu je bilo žal, zato je objavo izbrisal," pa je vir povedal o napovedani ločitvi.

Mož objavil sporočilo o ločitvi, žena pa o družinskem praznovanju v hotelu

Tori Spelling je medtem na svojem profilu na Instagramu objavila družinske fotografije s hčerinega rojstnodnevnega praznovanja v hotelu Beverly Hilton, ob objavi pa je zapisala, da jo na hotel vežejo lepi spomini. "Ko sem odraščala, sem ga obiskala z družino, zdaj pa imam srečo, da sem lahko v hotel pripeljala svojo," je dodala v zapisu.

Kot je povedala zvezdnica serije Beverly Hills, 90210, sta razmerje začela z afero, saj sta bila oba, ko sta se leta 2005 na snemanju filma Mind Over Murder spoznala, še poročena s svojima prejšnjima partnerjema. Poročila sta se 7. maja 2006, poročne zaobljube pa obnovila 8. maja 2010. Igralca imata pet otrok, dve hčerki, 14-letno Stello Doreen in 11-letno Hattie Margaret, ter tri sinove, 16-letnega Liama Aarona, desetletnega Finna Daveyja in šestletnega Beauja Deana.

