Zvezdnica telenovel se je zaročila #foto

Pod fotografijo, ki jo je delila, je zapisala: "Najboljše se že dogaja. Rekla sva da."

Je brat njene najboljše prijateljice

S partnerjem Zacariasom Melhemom, ki ga igralka na svojih družbenih omrežjih ne kaže pogosto, sta skupaj od leta 2020, poznata pa se že dalj časa, saj je Melhem brat njene najboljše prijateljice Daniele Melhem.

Brenda je bila pred tem v razmerju z znanim španskim igralcem Ivanom Sanchezom, s katerim sta se spoznala med snemanjem telenovele Odpuščanje ljubezni, ki je izšla leta 2015, spremljali pa smo jo lahko tudi v Sloveniji. Leta 2013 se je sicer poročila z mehiškim matadorjem Alejandrom Amayo, s katerim sta se že leta 2014 ločila.

Spremljali smo jo lahko v številnih telenovelah in filmih, med drugim v Juro Que Te Amo, Teresa, Zakon brez ljubezni (La que no podía amar) in Divja v srcu (Corazón indomable) ter v priljubljeni ameriški seriji Dinastija.

