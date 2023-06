Ena najlepših svetovnih igralk, ki je snemala tudi v Sloveniji, stopila pred oltar #foto

Fotografijo s poroke je delila s sledilci na Instagramu in zapisala: "Vezana."

V seriji Gypsy igrala v vlogi žene in moža

Naomi Watts je v filmski industriji zaslovela leta 2001 z glavno vlogo v filmu Mulholland Drive, ki jo je izstrelil med zvezde. Zaigrala je tudi v filmih, kot so Krog (2002), King Kong (2005), Nemogoče (2012) in Občudovani (2013), ter serijah Gypsy (2017) in The Watcher (2022).

Njenega partnerja Williama Gaitherja Crudupa, ki je prav tako igralec, pa smo spoznali v filmih, kot so Prestopniki (1996), Skoraj popularni (2000), Velika riba (2003) in Varuhi (2009), ter seriji Gypsy (2017). V omenjeni seriji sta Wattsova in Crudup zaigrala skupaj in predstavljala ženo in moža Holloway.

Zvezdnika sta leta 2017, ko je izšla omenjena serija, tudi prvič potrdila svojo zvezo.

Fotografi so Wattsovo in Crudrupa v petek ujeli pred sodiščem na Manhattnu, kjer sta se kasneje tudi poročila. Foto: Profimedia

Direktor RTC Krvavec ji je podaril skulpturo snežinke, ki jo bo spominjala na Slovenijo

Pred dvema letoma se je zvezdnica mudila v Sloveniji, in sicer na Krvavcu, kjer so snemali film Neskončno neurje (Infinite storm), v katerem odpravo, ki se vzpenja na ameriško goro Mount Washington, zajame snežni vihar. Vloga gore, ki je s 1917 metri najvišjih vrh na severovzhodu ZDA, je tako pripadla slovenskemu Krvavcu.

Po končanem snemanju in odhodu domov je Wattsova dejala, da je "tukaj res čudovito" in se bo "z veseljem vrnila s svojimi najbližjimi na dopust". Direktor RTC Krvavec Janez Janša ji je ob slovesu podaril skulpturo snežinke, igralka pa je menda dejala, da bo to darilo imelo posebno mesto v njenem domu ter da bosta Krvavec in Slovenija tudi po odhodu domov ostala z njo.

Naomi Watts leta 2021 na Krvavcu Foto: arhiv Apartmajev Krvavec

Wattsova ima iz prejšnje zveze z igralcem Lievom Schreiberjem sicer 15-letno hčer Sasho in 13-letnega Kaia.

Preberite tudi: