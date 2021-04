Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izvedeli smo, kam so med snemanjem novega hollywoodskega filma na Krvavcu namestili slavno igralko in kaj je tam počela v prostem času.

Pred slabima dvema mesecema je v Slovenijo s snemalno ekipo pripotovala britanska igralka Naomi Watts, ki je nato na Krvavcu in pozneje v studiu Viba v Ljubljani snemala prizore novega filma Neskončna nevihta (Infinite Storm).

Snemanje na Krvavcu je trajalo okoli dva tedna in igralka je že ob slovesu povedala, da je bila nad lokacijo in tamkajšnjo naravo navdušena.

Zdaj pa smo izvedeli tudi, kjer je Naomi Watts v času snemanja na Krvavcu prebivala – s soigralko Sophie Okonedo in režiserko Malgorzato Szumowsko so jo namestili v Apartmaje Krvavec na slikoviti planini Jezerca.

Foto: arhiv Apartmajev Krvavec

Kot so povedali, Naomi Watts ni imela prav nobenih posebnih zahtev, kaj bi želela imeti v apartmaju, se je pa kljub temu razveselila paketa dobrodošlice z lokalnimi dobrotami, iz katerega je ob odhodu odnesla olje oljne ogrščice.

Razkrili so še, da si je igralka v času bivanja na Krvavcu zaželela svežega kruha, ki si ga je spekla kar sama v avtomatu za peko kruha. Omenila je, da so številni njeni prijatelji med koronavirusom pekli kruh doma, sama pa za to še ni imela priložnosti.

Foto: arhiv Apartmajev Krvavec

Mimogrede, ob odhodu je za seboj pustila scenarij, sicer pa je pri svojih gostiteljih pustila odličen vtis. Povedali so namreč, da je bila zelo prijazna in preprosta.

Medtem je pestro filmsko dogajanje tudi v Soški dolini, na Kaninu ameriška ekipa snema akcijski film.

