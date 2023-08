Oskarjevka ima hude zdravstvene težave

Oseminosemdesetletna britanska igralka Judi Dench se sooča s številnimi zdravstvenimi težavami. Pravi, da skoraj ne vidi več in težko bere scenarije, sploh če je besedilo dolgo, ampak se s tem nekako spopada in svoje kariere še ne namerava zaključiti, poroča The Mirror.

Igralki so leta 2012 diagnosticirali starostno degeneracijo makule (rumene pege). Pred nekaj leti so ji odvzeli tudi vozniško dovoljenje, saj se je njen vid močno poslabšal: "To je bil šok. Grozno je biti tako odvisen od ljudi," je povedala takrat.

Oscar-winning actor Judi Dench says that a degenerative eye condition has left her unable to read scripts or see on set. https://t.co/LutZDQjmDN pic.twitter.com/zZGVkfdr8A — CNN (@CNN) July 31, 2023

Dosegla tisto, o čemer lahko večina igralcev le sanja

Zdaj pa je dejala, da se je njen vid še poslabšal: "Ne morem več brati. Ampak se nekako spopadam s tem. Težko mi je predvsem, če imam dolga besedila, imam pa veliko prijateljev, ki mi pomagajo, da se scenarija naučim. Na srečo imam odličen spomin."

Kljub vsem izzivom je Judi Dench v svoji karieri, ki traja že več kot 60 let, dosegla tisto, o čemer lahko večina igralcev le sanja. Z več nagradami bafta, nagrado tony in oskarjem za upodobitev kraljice Elizabete I. se je igralka leta 2016 zapisala v zgodovino gledališča, ko je prejela rekordno osmo nagrado olivier za njeno vlogo v igri Zaljubljeni Shakespeare.

Leta 2021 je v oddaji Who Do You Think You Are na BBC izvedela, da je bil njen oče Reginald Arthur Dench, ki se ga Judi spominja kot odličnega zdravnika, eden redkih od 6,5 milijona mož, ki je po prvi svetovni vojni dvakrat prejel medaljo za odličnost. Odpravil se je namreč v nemške jarke na fronti, da bi dobil informacije o sovražniku, nato pa je deloval na nikogaršnji zemlji, da bi zagotovil vrnitev svojih mož.

