Oskarjevka in nekdanji direktor Ferrarija stopila pred oltar #foto

Z oskarjem nagrajena igralka Michelle Yeoh se je 19 let po zaroki poročila z dolgoletnim partnerjem Jeanom Todtom, nekdanjim direktorjem Ferrarija, poroča The Mirror. Pred oltar sta stopila v četrtek v švicarskem mestu Ženeva.

Par se je spoznal 4. junija 2004 v Šanghaju na Kitajskem, en mesec in pol kasneje pa sta se zaročila. "Danes, po 6.992 dneh, je rekla da," je zapisano na vizitki s poroke.

Na njuni poroki je bil tudi brazilski dirkač Felipe Massa. "Vesel zakon, Jean Todt in Michelle Yeoh. Zelo vaju imam rad," je zapisal pod fotografije, ki jih je objavil na svojem profilu na Instagramu.

V Ženevi sta kupila dvorec iz 18. stoletja

Na fotografijah je videti tudi Michellin kipec oskarja, ki ga je letos prejela za vlogo najboljše igralke v filmu Everything Everywhere All at Once.

Par se je poročil v istem mestu, kjer sta kupila dvorec iz 18. stoletja, sicer pa imata domove tudi v Parizu, Maleziji in Hongkongu.

77-letni francoski športni direktor in nekdanji predsednik Svetovne avtomobilske zveze (FIA) je pred leti razkril, da se je naučil poslati SMS, da bi naredil vtis na svojo zaročenko. Pri tem mu je pomagal nekdanji dirkač Michael Schumacher. "Ne uporabljam računalnika. Ne znam. Moj maksimum je poslati SMS. Pravzaprav sem tako želel komunicirati s svojo partnerico. Zato sem govoril z Michaelom Schumacherjem. On je bil tisti, ki me je naučil," je povedal leta 2014.

Malezijska igralka je bila pred tem med letoma 1988 in 1991 poročena s hongkonškim poslovnežem Dicksonom Poonom, Todt pa ima iz prejšnjega razmerja 45-letnega sina Nicolasa, ki je lastnik francoske motošportne ekipe.

Michelle Yeoh je za vlogo najboljše igralke v filmu Everything Everywhere All at Once letos prejela nagrado oskar. Foto: Guliverimage

