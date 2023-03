Iz govora oskarjevke izrezali omembo žensk

Michelle Yeoh je na letošnjih Oskarjih postala prva Azijka, ki je osvojila oskarja v glavni igralski kategoriji. V zahvalnem govoru je dejala, da je njena zmaga "simbol upanja in možnosti" za "dečke in deklice, ki so videti kot jaz", nato pa dodala: "Dame, naj vam nihče nikoli ne reče, da so vaša najboljša leta že mimo."

Na SBS News, eni večjih TV-postaj v Južni Koreji, pa so igralkin govor v posnetku nekoliko skrajšali - iz njega so izrezali "dame", s tem pa tudi sporočilo Michelle Yeoh, da Hollywood le redko da priložnost oziroma pomembnejše vloge ženskam v zrelih letih.

Poteza SBS News je v Južni Koreji sprožila ogromno razburjenja, sporni posnetek so kmalu umaknili s spleta in nato naložili novega, v katerem so pustili omembo "dam", poroča južnokorejska tiskovna agencija Yonhap.

Pozneje so za južnokorejske medije zatrdili, da niso hoteli izkrivljati igralkinega govora, temveč so "dame" umaknili zaradi "konotacije, ki spremlja to besedo".

Glavna vloga v Vse povsod naenkrat je bila sprva namenjena Jackieju Chanu

Michelle Yeoh v svojem oskarjevskem govoru ni prvič spregovorila o tem, kako težko se je kot Azijka prebijala do pomembnejših vlog. Še ta v filmu Vse povsod naenkrat, za katero je dobila oskarja, sprva ni bila namenjena ne njej ne kateri drugi ženski. Napisana je bila namreč za Jackieja Chana, medtem ko naj bi Michelle Yeoh igrala njegovo ženo, nato pa sta si režiserja in scenarista filma Daniel Kwan in Daniel Scheinert premislila ter v glavno vlogo postavila njo.

"Ko ljudje pomislijo na superjunake, so nekako v prvi vrsti vedno moški," je lani v intervjuju za NPR dejala Michelle Yeoh, "zakaj superjunakinje ne bi mogle biti me, starejše ženske?"

