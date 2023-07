Seana Penna v New Yorku ujeli z novim dekletom #foto

Igralca Seana Penna so na newyorškem Times Squaru ujeli s skoraj dvajset let mlajšo spremljevalko Olgo Korotyayevo. Z novim dekletom je Penn nedavno že dopustoval v Franciji in Italiji, kjer so ju opazili v Rimu, v začetku tega meseca pa tudi na oddihu v Saint-Tropezu.

62-letnega oskarjevega nagrajenca Seana Penna so s 43-letno igralko Olgo Korotyayevo povezovali že maja, ko so ju skupaj ujeli v restavraciji v Malibuju.

Nedavno so par fotografirali na sprehodu po New Yorku, kjer sta se držala za roke in bila videti dobro razpoložena. Očitno ju niso zmotili pogledi mimoidočih. Za sprehod sta oblekla preprosta oblačila, Penn je kombiniral modro jakno, sivo majico in kavbojke, Korotyayeva pa si je nadela bel blazer, črn polprosojni top in črne kratke hlače, poroča portal People.

Penn je z novo partnerico junija dopustoval v Rimu, ta mesec pa so ju opazili na oddihu v Saint-Tropezu v Franciji.

Foto: Profimedia

Razmerje z igralko je Pennovo prvo uradno razmerje, potem ko se je slavni igralec aprila 2022 ločil od nekdanje žene Leile George, s katero sta se poročila leta 2020, a je 31-letna Georgeva že naslednje leto, oktobra 2021, zahtevala ločitev. Zakonca sta najela tudi zasebnega sodnika, ki je pospešil postopek razveze, saj bi ta sicer zaradi zaradi sodnih zaostankov v Kaliforniji trajal mnogo dlje.

Penn je bil poročen že trikrat

Sean Penn je bil med letoma 1985 in 1989 poročen s pevko Madonno, od leta 1996 do 2010 pa z igralko Robin Wright, s katero ima tudi dva otroka, 29-letnega sina Hopperja in 32-letno hčerko Dylan.

Njegova nekdanja žena Robin je februarja prijateljstvo z nekdanjim možem označila za darilo. "Biti prijatelj z očetom svojih otrok ... Mislim, da je to darilo, saj vemo, da je ločitev, ko že imaš otroke, ena najtežjih stvari v življenju," je dejala igralka, ki je z zvezdnikom ohranila lep odnos.

