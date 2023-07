Med 300 slovenskimi turisti na Rodosu tudi naš znani igralec #foto

Trenutno je po podatkih zunanjega ministrstva na Rodosu okoli 300 slovenskih državljanov. Vsi so na varnem in niso v nevarnosti, so zagotovili. Požari so izbruhnili tudi na otokih Krf in Evia, od koder pa se na ministrstvo ni obrnil nihče.

Trenutno je po podatkih zunanjega ministrstva na Rodosu okoli 300 slovenskih državljanov. Vsi so na varnem in niso v nevarnosti, so zagotovili. Požari so izbruhnili tudi na otokih Krf in Evia, od koder pa se na ministrstvo ni obrnil nihče.

Na grškem otoku Rodos, kjer te dni divjajo požari, počitnikuje tudi nekaj sto Slovencev. Vsi so na varnem, zagotavljajo v turističnih agencijah, kjer ne opažajo, da bi se želel kdo predčasno vrniti domov. Organizatorji potovanj so v stiku s slovenskim zunanjim ministrstvom in lokalnimi oblastmi, umiritev razmer pričakujejo v nekaj dneh. O razmerah na otoku poroča tudi znani slovenski igralec, ki se je tja odpravil srfat.

"Požar so ustavili pred Gennadijem. Skoraj vse stavbe nedotaknjene v ognjenem infernu, pospeševanem z viharnim meltemijem," je na svojem profilu na Facebooku objavil znani gledališki in televizijski igralec Jernej Kuntner.

Kuntner dopustuje na Rodosu, kjer očitno zelo uživa v srfanju.

Relax: Nihče ni bil ogrožen

V organizaciji turistične agencije Relax trenutno na Rodosu letuje 109 Slovencev. Od teh jih je 22 na prizadetih območjih in štiri so že v soboto nastanili v drug hotel, preostale pa so prepeljali v zbirne centre in nato v nedeljo v hotele na severu otoka. "Nihče ni bil ogrožen," je za STA zatrdil direktor odnosov z javnostmi v Intelekti Jože Režonja in dodal, da vsi nemoteno preživljajo počitnice naprej.

Kompas: Vsi so na varnem

Agencija Kompas ima na otoku trenutno nekaj več kot sto gostov. Vsi so nastanjeni v hotelih na severnem delu otoka in so na varnem. Na jugovzhodnem delu otoka so imeli 12 gostov, ki so jih preventivno premestili na severni del, kjer življenje poteka nemoteno, so STA danes povedali v Kompasu.

Agencija ima na otoku dve predstavnici, ki sta ves čas v stiku tako z gosti kot tudi z lokalnimi oblastmi in pristojnimi službami, tako da imata aktualne informacije o stanju na otoku.

Intelekta: Ni razloga za paniko

Na Rodosu je tudi približno 80 gostov turistične agencije Intelekta. Tudi njen direktor Boris Farkaš ne opaža razburjenja med njihovimi gosti. Požari so pravzaprav stalnica sredozemskih dežel in potniki se tega zavedajo, je dejal. "Če se razmere ne bodo poslabšale, ne vidim razloga za paniko," je dodal.

V Intelekti so sicer svojim gostom v hotelih na prizadetih območjih našli enakovredne hotele na severu otoka in torej vsi ostajajo na počitnicah v Grčiji.

Ponovno se odpirajo tudi hoteli na jugu, je še povedal Farkaš.

Palma: Uživajo na počitnicah

Nekaj več kot sto Slovencev trenutno letuje na Rodosu tudi v organizaciji agencije Palma. "Varnost gostov je seveda na prvem mestu in skladno z navodili sprejemamo vse potrebne odločitve," so sporočili iz agencije. Prav tako so v neprestanem stiku s pristojnimi oblastmi in službami, po poročilu katerih naj bi bil požar pod nadzorom in popolnoma pogašen v prihajajočih 48 urah.

Prizadeto območje, kjer že nekaj dni divjajo požari, je v osrednjem delu otoka in na predelu naselij Lardos in Kiotari. "V preostalih letoviščih, kjer so naši gostje, ni občutiti nobenih posledic požara in gosti nemoteno uživajo svoje počitnice," so povedali v Palmi.

Odpovedi ni, načrtovani poleti ostajajo

V vseh turističnih agencijah zagotavljajo, da požari ne vplivajo na povpraševanje po počitnicah v Grčiji in trenutno potniki tudi ne odpovedujejo počitnic na Rodosu. "Glede na vse informacije in priporočila ostajajo poleti za Rodos, kot so načrtovani – vsako sredo in soboto," so sporočili iz Palme.

Enako pravijo v Relaxu, kjer imajo prvi naslednji odhod nove skupine gostov na Rodos načrtovan v sredo. "Odpovedi za odhod v sredo ni," je zatrdil Režonja in dodal, da če bi se razmere do takrat poslabšale, bodo šli na Rodos le iskat tamkajšnje dopustnike, novih pa tja ne bodo peljali.

V Kompasu, ki čarterske prevoze na otok izvaja ob sredah in sobotah, pred vsakim odhodom preverijo priporočila za potovanje tako slovenskih kot lokalnih oblasti in pristojnih služb. "Trenutno nismo odpovedali še nobenega prihajajočega poleta, bomo pa gostom, ki so imeli urejene rezervacije na južnem delu otoka (južno od Kolymbie), ponudili možnost, da svoje bivanje prestavijo v hotel na severu otoka ali svoje počitnice odpovedo oziroma prestavijo na katero od drugih destinacij na Mediteranu," so povedali.

V Kompasu na podlagi uradnih informacij pristojnih oblasti ostajajo pri nadaljnjih načrtovanih poletih na Rodos.

V Agenciji Oskar odhod naslednje skupine nekaj manj kot 50 gostov v celinski del Grčije načrtujejo za petek in, kot so povedali za STA, za zdaj sprememb ni predvidenih, prav tako do zdaj ni bilo odpovedi gostov.