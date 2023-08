S kontroverznimi objavami po ločitvi znova razburja javnost #video

Enainštiridesetletnica je po novici, da se s partnerjem ločujeta, sprva objavila posnetek, na katerem povsem gola pozira na postelji, nato pa še posnetek, na katerem neznani moški poljublja njeno telo oziroma noge.

Pod posnetek z neznanim moškim je zapisala, da se je srečala "s tako imenovanim prijateljem" in povabila "svoje najljubše fante, s katerimi smo se igrali vso noč".

Počilo zaradi govoric o njeni nezvestobi

Kot smo že poročali, naj bi se Britney Spears in Sam Asghari ločila zaradi govoric o njeni nezvestobi. Da sta se res razšla, je potrdila tudi pevka, ki je na svojih družbenih omrežjih zapisala, da s partnerjem nista več skupaj. "Šest let je dolgo časa, da si z nekom, zato sem malo šokirana, vendar ... se nisem oglasila, da bi razlagala, zakaj sva se razšla, ker to nikogar ne zadeva. Ampak res nisem mogla več prenašati bolečine. Predolgo sem igrala močno osebo, zdaj pa bi rada pokazala svoja čustva in solze," je dodala.

Par se je sicer spoznal leta 2016 na snemanju videospota za pevkino pesem Slumber Party, poročila sta se junija lani po šestih letih zveze, na poroko pa sta povabila vrsto znanih obrazov, med njimi Drew Barrymore, Madonno, Paris Hilton in Seleno Gomez.

V zakulisju njune ločitve naj bi se po poročanju ameriških medijev že kuhal umazan boj. Asghari namreč po navedbah portala Page Six od popzvezdnice želi več denarja, kot mu ga pripada po predporočni pogodbi, in jo izsiljuje z grožnjami, da bo razkril njene skrivnosti. Zvezdnico obtožuje tudi nezvestobe in nasilja. Trdi, da ga je večkrat fizično napadla, prevarala pa naj bi ga s članom svojega osebja.

Pevka je po poročanju več ameriških medijev tako že najela eno od najslavnejših ločitvenih odvetnic v Hollywoodu Lauro Wasser, ki je v preteklosti med drugim zastopala Angelino Jolie, Kim Kardashian in Johnnyja Deppa.

Pred kratkim so Spearsovo tudi prvič po novici, da se ločuje, opazili v javnosti. Fotografi so jo ujeli v Los Angelesu, kjer je obiskala restavracijo Dave's Hot Chicken.

Britney Spears so fotografi prvič po novici, da se ločuje, opazili v Los Angelesu. Foto: Profimedia

