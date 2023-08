Nekdanji mož Britney Spears njuna sinova seli na Havaje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Enainštiridesetletna pevka Britney Spears se ne bo srečala s svojima odtujenima sinovoma, preden se z očetom preselita na Havaje, je za portal Page Six povedal vir blizu pevke.

"Sporočili so nam, da naj bi Preston in Jayden v torek skupaj z očetom, mačeho ter polbratom in polsestrami zapustila Kalifornijo, ne da bi se poslovila od svoje mame," je pojasnil.

Od Spearsove sta se distancirala zaradi njenih golih fotografij

Nekdanji mož znane pevke Kevin Federline, sicer DJ, se z ženo Victorio Prince in otroci seli na Havaje, "daleč stran od Britney". Tam nameravata sprva najeti stanovanje, kasneje pa se preseliti v hišo, poroča portal TMZ.

Britney Spears svojih sinov Prestona (17) in Jaydena (16) ni videla že več kot eno leto. Nista se udeležila niti njene poroke s Samom Asgharijem, ki se je odvila junija lani.

Fanta naj bi se od mame distancirala zaradi njenih pogostih golih in kontroverznih fotografij, ki jih objavlja na svojem profilu na Instagramu. Kljub vsemu pa si občasno pošljejo kakšno sporočilo.

Federline ji je javno zagrozil, da jo bo tožil

Spearsova je sicer privolila, da se Preston in Jayden z očetom preselita na Havaje, saj ji je Federline javno zagrozil, da jo bo v primeru, da prošnjo zavrne, tožil.

Federline ima s Princeovo, s katero sta se poročila avgusta leta 2013, še 11-letno Jordan in 9-letno Peyton. Iz prejšnjega razmerja s Shar Jackson pa ima še 21-letno hčer Kori in 19-letnega sina Kaleba. S Spearsovo je bil poročen med letoma 2004 in 2007.

Britney Spears in Kevin Federline sta bila poročena med letoma 2004 in 2007, skupaj pa imata dva sinova. Foto: Guliverimage

Preberite tudi: