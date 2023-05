Nov dokumentarec dviguje prah: Britney Spears živi v izolaciji in spi po več dni skupaj

V ponedeljek je izšel dokumentarec o Britney Spears. Ta prikazuje njeno zapleteno življenje, ki naj bi ga ameriška popzvezdnica živela v izolaciji. Dve leti po 13 let trajajočem skrbništvu dokumentarec z naslovom The Price of Freedom prikazuje še druge šokantne podrobnosti o pevki.

Dokumentarec o življenju 41-letne pevke in popzvezdnice Britney Spears med drugim razkriva, da naj bi pevka živela v izolaciji in da je njen zakon, potem ko se je končalo 13 let trajajoče skrbništvo njenega očeta nad njo, v velikih težavah, poroča FoxNews.

"Ko se spopadaš z duševno boleznijo, se osamiš, ker se moraš, ali pa se tako odločiš sam, to pa ni dobro," je v dokumentarcu povedal psihiater dr. Charles Sophy ter dodal, da izolacija ustvari prostor, v katerem si lahko ves čas sam s sabo in svojimi mislimi.

Dokumentarec prav tako prikazuje vsakdanje življenje Spearsove in trdi, da Britney poleg tega, da živi v izolaciji, spi tudi po več dni skupaj in se brez cilja z avtomobilom vozi po soseski. "Včasih spi več dni skupaj, zato jo je eden izmed virov poimenoval 'binge-sleeper' (nekdo, ki nadoknadi nespanje z več krajšimi spanci ali daljšim spanjem, op. p.). Spi tri dni, nato pa naslednjih nekaj dni sploh ne," je opozoril strokovnjak.

Sinov naj ne bi videla že več kot leto dni

Njen čas v izolaciji naj bi vključeval še čas za bazen, vadbo in branje. Zvezdnica svoje življenje v izolaciji prav tako pogosto deli na družabnih omrežjih. Svojih sinov, 17-letnega Seana Prestona in 16-letnega Jaydna Jamesa, po poročanju producentke TMZ Katie Hayes pevka naj ne bi videla že več kot leto dni, napetosti med njo in njima pa so do konca lanskega poletja "postale tako hude, da se fanta sploh nista več odzivala na njena sporočila, ona pa je bila besna".

Lani je Britney na Instagramu celo delila podrobnosti o tem, kakšen je njen buren in težaven odnos s sinovoma, potem ko je Jayden spregovoril o odnosu s slavno mamo. V zadnjem času naj bi se odnos med mamo in sinovoma vendarle malce otoplil, kar nakazujejo tudi občasna sporočila med njimi.

Njen zakon naj bi bil na trhlih temeljih

Dokumentarec spregovori tudi o njenem zakonu s Samom Asgharijem, ki naj bi bil skoraj leto po poroko, tudi zaradi fizičnega obračunavanja zakoncev, na trhlih temeljih. Sam naj bi bil precej pasiven fant, ki stvari sprejme, a postane jezen, zato kričeči dvoboji niso redki, trdi glavni urednik TMZ Fabian Garcia.

Poleg tega naj bi bila pevka pretirano navdušena nad noži, zato naj bi bilo eno izmed priporočil, potem ko se je končalo skrbništvo nad njo, tudi to, da jih shranijo čim dlje od nje.

Njen mož jezen zaradi navedb, ki so jih o Britney povedali ljudje iz njenega življenja

Po izdaji dokumentarca se je na družbenih omrežjih oglasil Britneyjin mož Sam in dejal, da se mu zdi "gnusno", da so ljudje iz njenega življenja povedali njeno zgodbo, kot da bi bila njihova, ona pa ni dobila priložnosti, da bi povedala svojo plat. Pred kratkim je tudi objavil, kako z ženo preživljata skupne trenutke. Asghari in Spearsova sta se poročila 9. junija lani na intimni slovesnosti, obdana s prijatelji in družino.

Par se je spoznal na snemanju videospota za Britneyjino pesem Slumber Party, videvala pa sta se okoli štiri leta, preden jo je model septembra 2021 zaprosil za roko.

Spearsova še naprej svoje življenje razkriva na družbenih medijih, objave pa opremi z motivacijskimi citati in svojimi slavnimi plesnimi pozami.