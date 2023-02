Kaj se dogaja z Britney Spears? Bližnji se bojijo za njeno življenje.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zvezdnica naj bi zlorabljala opojne substance in imela psihične težave, zaradi česar jo njen mož želi poslati na zdravljenje.

Britney Spears ima že leta težave z mamili, v zadnjem času pa naj bi se položaj tako poslabšal, da so njeni najbližji poskušali posredovati, se pogovoriti z njo in jo prositi, naj jim dovoli, da ji pomagajo, poroča spletni tabloid TMZ.

Njen mož Sam Asghari, njen menedžer, strokovnjak za intervencije in več zdravnikov naj bi načrtovali, da se bodo zbrali pri njej doma in jo poskušali prepričati o zdravljenju, poroča TMZ ter dodaja, da naj bi pevkin menedžer že najel hišo, v kateri naj bi Britney Spears vsaj dva meseca okrevala, se odvajala od mamil in dobivala pomoč psihologov.

41-letna pevka pa naj bi izvedela, kaj pripravljajo, zato so vse skupaj odpovedali, še poroča TMZ in navaja besede neimenovanega vira, ki je vsakodnevno v stiku z Britney: "Bojimo se, da bo umrla."

