Nekdanji mož Britney Spears: Sinova je nočeta videti

Kevin Federline, s katerim je bila Britney Spears poročena tri leta in s katerim ima dva sinova, je na račun nekdanje žene izrekel vrsto hudih obtožb.

Za Daily Mail je izjavil, da njuna sinova, 16-letni Preston in 15-letni Jayden, nista hotela na materino poroko, ko se je v začetku junija poročila s Samom Asgharijem, pa tudi sicer z njo že več mesecev nista govorila.

"Fanta sta se odločila, da je trenutno nočeta videti, tako je že nekaj mesecev," je dejal Federline, "da ju ne bo na poroko, je bila njuna odločitev."

Zatrdil je, da so na to odločitev vplivale zvezdničine obtožbe, češ da se ji je izogibal, ko je bila noseča z enim od njunih sinov. "Vse to je bilo težko prenašati, še težje pa je bilo gledati sinova, kako to doživljata," je izjavil.

Federline, ki ima polno skrbništvo nad sinovoma, je še dejal, da je fantoma nelagodno zaradi razgaljenih fotografij in posnetkov, ki jih njuna mati pogosto objavlja na družbenih omrežjih. "Poskušam jima pojasniti, da se morda le želi izraziti na ta način, a to kljub vsemu vpliva nanju. Težko je. Ne morem si predstavljati, kako je ob tem najstniku, ki obiskuje srednjo šolo," je izjavil.

Britney Spears njegove izjave označila za "boleče"

Kmalu po objavi intervjuja s Federlinom se je na njegove besede odzvala Britney Spears. "Le ena beseda: boleče," je zapisala na Instagramu, "žalosti me, da se je moj nekdanji mož odločil razpravljati o mojem odnosu z otrokoma. Kot vsi vemo, ni nikomur lahko vzgajati najstnikov. Skrbi pa me, da kot razlog navaja moje objave na Instagramu."

"Travme in žaljivke, ki jih prinašata slava in ta posel, ne vplivajo le name, ampak tudi na moja otroka," je še zapisala ter dodala, da je "le človek" in da se trudi po svojih najboljših močeh.

Pevkin novi mož ostro nad bivšega

Veliko bolj neposredno pa je Federlina napadel Britneyjin novi mož Sam Asghari. "Fanta sta zelo pametna in bosta kmalu polnoletna. Takrat bosta lahko sama sprejemala svoje odločitve in bosta morda spoznala, da je tisti 'težki' del dejstvo, da je bil njun vzornik oče, ki v več kot 15 letih ni kaj preveč delal," je zapisal na Instagramu, "Kevinov vir financiranja bo kmalu presahnil, kar je verjetno tudi razlog, da se je za te žaljive izjave odločil zdaj."

