Dramatična poroka Britney Spears, na slavje vdrl njen bivši mož #foto

Napovedi so se uresničile, pevka Britney Spears je še v tretje skočila v zakon. V četrtek zvečer se je na svojem posestvu v Los Angelesu poročila s Samom Asgharijem, s katerim je bila zaročena od septembra lani.

Poroka pa ni minila brez preglavic. Nanjo je namreč poskušal vdreti Jason Alexander, pevkin prijatelj iz otroštva in njen prvi mož, s katerim se je leta 2004 poročila, zakon pa je bil po pičlih 55 urah razveljavljen.

Zatrjeval je, da je povabljen na poroko

Po poročanju ameriških medijev je Alexandru uspelo mimo varnostnikov priti v Britneyjino hišo in v šotor, kjer je pozneje potekalo poročno slavje. Svoj podvig je snemal in v živo prenašal na Instagramu, nato pa so ga varnostniki vendarle ujeli in obvladali do prihoda policije.

Alexandra, ki je svoj sprehod po posestvu Britney Spears v živo prenašal na Instagramu, so sčasoma vendarle ujeli in prijeli varnostniki. Foto: Profimedia

Ob tem je zatrjeval, da ga je Britney povabila na poroko. "Ona je moja prva in edina žena, jaz sem njen prvi mož," je varnostnikom dejal po poročanju spletnega tabloida TMZ.

"Besen sem," je o dogodku za TMZ dejal odvetnik Britney Spears Mathew Rosengart, "pri šerifu se bom osebno zavzemal, da bodo gospoda Alexandra doletele primerne sankcije."

Med gosti na poroki tudi Madonna

Kljub temu neljubemu dogodku sta Britney Spears in Sam Ashghari zdaj poročena. Revija People poroča, da je bilo na poroki okoli 60 gostov, med njimi vrsta znanih obrazov, kot so Madonna, Drew Barrymore in Paris Hilton. Njenih dveh sinov na poroki ni bilo, a naj bi bila po navedbah revije People "srečna zanjo".

Dom Britney Spears, kjer so priredili poročno slavje Foto: Profimedia

Britney Spears in Sam Ashghari sta se spoznala na snemanju videospota za njeno pesem Slumber Party leta 2016. Zanj je to prvi zakon, ona je bila pred tem poročena dvakrat. Po kratkotrajnem zakonu z Alexandrom se je še istega leta poročila s plesalcem Kevinom Federlinom, s katerim ima dva otroka. Ločila sta se leta 2007.

