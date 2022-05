Poroka leta ali promocija kontroverznih modnih oblikovalcev?

Kourtney Kardashian in Travis Barker sta se v Italiji poročila še tretjič, tokrat najbolj razkošno. Celotno praznovanje je nosilo podpis modne hiše Dolce & Gabbana, ki naj bi si s tem skušala popraviti imidž, ki so ga v preteklosti omadeževale nestrpne izjave in poteze oblikovalcev Domenica Dolceja in Stefana Gabbane.

Po obredu v poročni kapelici v Las Vegasu in uradni zaobljubi pred matičarjem v Santa Barbari sta resničnostna zvezdnica Kourtney Kardashian in bobnar Travis Barker priredila še razkošno poroko v italijanskem letovišču Portofino. Slavje je trajalo ves konec tedna, mediji pa so ves čas pozorno spremljali in poročali o vseh podrobnostih veselega dogodka.

Svatje se pred paparaci niso skrivali, po poročanju tujih tabloidov so bili fotografi celo zaželeni. Zakaj? Ker je bila to promocija za modno hišo Dolce & Gabbana, ki je oblekla tako ženina in nevesto kot druge svate, predvsem nevestine sestre Kim, Khloe, Kylie in Kendall ter mamo Kris.

Khloe, Kim, Kendall in Kris so v Portofinu ves konec tedna nosile le znamko Dolce & Gabbana. Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Podpisa Dolce & Gabbana ni bilo le na oblekah, po poročanju tabloida Daily Mail so v tej slavni modni hiši poskrbeli tudi za druge dodatke, med drugim so z njihovimi blazinami okrasili čolne, ki so goste prevažali v njihove hotele, v središču Portofina pa so odprli tudi začasno prodajalno, kjer so si gostje lahko kupili kakšen modni kos znamke Dolce & Gabbana.

Foto: Profimedia

Poroka je tako postala večdnevna oglasna kampanja za modno hišo Dolce & Gabbana, ki jo je prek fotografij spremljal ves svet, navaja Daily Mail, ki poudarja, da gre za "več milijonov vredno promocijo znamke, ki je bila v zadnjih letih v središču več kontroverz".

Tudi ženin in nevesta sta ves čas nosila le kose Dolce & Gabbana. Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Zgodovina homofobije in rasizma

Oblikovalca in ustanovitelja znamke Domenico Dolce in Stefano Gabbana sta namreč v zadnjih letih večkrat razburila javnost tako s svojimi izjavami kot dizajni in oglasnimi kampanjami, zaradi katerih so ju obtožili homofobije in rasizma.

Leta 2012 sta denimo manekenke na modno brv poslala z uhani v obliki glav temnopoltih žensk, ki so spominjale na nekdanje stereotipizirane upodobitve sužnjev. Leta 2015 sta Gabbana in Dolce, ki svoje istospolne usmerjenosti ne skrivata, javnost razburila z izjavami, da istospolni pari ne bi smeli posvajati otrok in da je "edina prava družina tradicionalna".

Domenico Dolce in Stefano Gabbana skušata v zadnjem času izboljšati imidž svoje znamke, ki sta jo sama omadeževala s spornimi izjavami in kampanjami. Foto: Reuters

Leta 2018 je znamka razburila z oglasno kampanjo, v kateri kitajska manekenka skuša s paličicami jesti tipične italijanske jedi, kot so pica, špageti in cannoli, ob tem pa moški glas med drugim namerno narobe izgovarja besede, kot bi se norčeval iz kitajskega govora.

Gabbana o družini Kardashian: Najbolj ceneni ljudje na svetu

Dolgo brado imajo tudi neprimerni komentarji Stefana Gabbane na družbenih omrežjih. Ko je nek uporabnik Instagrama kritiziral prej omenjeno oglasno kampanjo, žaljivo do Kitajcev, mu je Gabbana poslal zasebno sporočilo, v katerem je omenil "kitajsko nevedno umazano smrdljivo mafijo". Povsem javno je na Instagramu napadel tudi zvezdnico Seleno Gomez in jo označil za grdo, z opazkami pa ni varčeval niti na račun družine Kardashian-Jenner, ki jih je leta 2018 označil za "najbolj cenene ljudi na svetu".

Travis Barker s Stefanom Gabbano, ki je družino, v katero se je rocker poročil, označil za "najbolj cenene ljudi na svetu". Foto: Profimedia

Štiri leta pozneje je na cenenost očitno pozabil, v zameno za promocijo poskrbel za razkošno poroko in se v Portofinu z veseljem fotografiral s člani "cenene" družine.

