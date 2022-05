Redkost v Hollywoodu: Stallone z ženo praznoval srebrno poroko #foto

Ameriški igralec Sylvester Stallone in manekenka Jeniffer Flavin Stallone sta v torek praznovala 25. obletnico poroke. Drug drugemu sta se poklonila z ganljivimi zapisi in fotografijami na Instagramu.

Stallone je na svojem profilu objavil nekaj najljubših skupnih fotografij in zapisal: "Srečno 25. obletnico moji neverjetni ženi. Ne obstaja dovolj besed, ki bi opisale, kaj ta neverjetna, nesebična, predana in potrpežljiva ženska pomeni v naših življenjih. Želim si, da bi jih bilo še 25! Hvala, srček."

V komentarjih je mogoče najti tudi odziv žene, ki se mu je za zapis zahvalila in dodala: "Zelo te imam rada in vem, da bova skupaj preživela še naslednjih 25+ let. Še naprej me vsakodnevno nasmej in tvoja bom do konca življenja."

Nekaj fotografij in čudovit zapis pa je na svoj profil delila tudi njegova žena.

Pod fotografijami je zapisala: "Želim nama srečno 25. obletnico poroke! Hvala, ker me vedno nasmeješ, me imaš rad in varuješ našo družino! Najin zakon je vsako leto boljši! Komaj čakam, da skupaj preživiva še preostanek življenja!"

Leta 1994 sta se za kratek čas razšla

Igralec in manekenka sta si zvestobo obljubila leta 1997, razmerje pa sta začela leta 1988 v restavraciji Beverly Hills v Kaliforniji. Leta 1994 sta se za kratek čas razšla, potem ko je Flavinova odkrila, da ima Stallone razmerje z manekenko Janice Dickinson. Leta 1995 sta se pobotala in dve leti pozneje tudi poročila.

Skupaj imata tri odrasle hčerke

Zakonca Stallone imata skupaj tri hčerke – 19-letno Scarlet, 23-letno Sistine in 25-letno Sophio. Oba fotografije družine redno delita na svojem profilu. Igralec je imel še dva otroka v prejšnjih zakonih – 43-letnega sina Seargeoha Stallona, ki ga je imel s fotografinjo Sasho Czack, in najstarejšega sina Sagea Stallona, ta je leta 2012 umrl zaradi bolezni koronarnih arterij, ki jih povzroča ateroskleroza.

Igralec Sylvester Stallone in manekenka Jeniffer Flavin Stallone imata skupaj tri hčerke. Foto: Reuters