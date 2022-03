Med snemanjem tega filma je Sylvester Stallone pristal v bolnišnici

1. To je razlog, da se v filmski zgodbi pojavi tudi robot.

V scenariju filma je kar nekaj novosti, ki so po izidu filma razdvojile občinstvo. Največjo delitev mnenj je povzročila vključitev robota v filmsko zgodbo. Razlog zanjo se skriva v zasebnem življenju glavnega igralca. Sam ima namreč sina, ki je avtist, v času pisanja scenarija pa je Sylvester izvedel, da strokovnjaki med terapijo pri avtističnih otrocih uporabljajo tudi robote. Skupaj s sinom se je srečal z enim od teh, sestanek pa je bil tako uspešen, da je obljubil, da bo robota vključil v scenarij.

2. Sylvester Stallone je preziral svojega soigralca.

Igralec Dolph Lundrgen je vzbudil veliko ljubosumja pri Sylvestru Stallonu. V filmu je med njima mogoče opaziti veliko napetost, ki pa ni bila samo zaigrana. Stallone je v enem izmed intervjujev pojasnil: "Dolph je bil kot Terminator. Prav sovražil sem ga, ker je bil tako popoln v vseh pogledih, pa še videti je bil dobro." Stallone je razkril še, da mu prav zaradi tega igranje njunih skupnih prizorov, ki so polni jeze in prezira, ni povzročalo nobenih težav.

Sylvester Stallone in Dolph Lundrgen Foto: IMDb

3. Carl Weathers je želel med snemanjem prekiniti sodelovanje.

Carl Weathers se na snemanju ni razumel z igralcem Dolphom Lundrgenom. Spor je dosegel vrhunec med njunim dvobojem, med katerim je Dolph Carla stisnil v rob boksarskega ringa. Po tem je Carl Weathers zapustil ring in se drl, da bo poklical svojega agenta, ker ne namerava več sodelovati pri snemanju tega filma. V prepir je posegel Sylvester Stallone in igralca prisilil k spravi. Ta dogodek je vseeno povzročil štiridnevno prekinitev snemanja. Carl se je nato vrnil v ekipo, Dolph Lundrgen pa je obljubil, da bo med prizori manj agresiven.

Carl Weathers in Dolph Lundrgen Foto: IMDb

4. Sylvester Stallone je zaradi zadnjega prizora v filmu pristal v bolnišnici.

Sylvester Stallone je znan po tem, da za dobro odigran prizor svoje telo izpostavi tudi največjim naporom. Na snemanju filma Rocky 4 ga je Dolph Lundergen spravil v bolnišnico, v kateri je ostal več kot en teden. Stallone je pojasnil: "Po prejemu udarcev v tretji rundi sem v prsih začutil pekoč občutek, ki sem ga sprva ignoriral. Zvečer nisem mogel več normalno dihati in odpeljali so me na urgenco. Zdravniki so ugotovili, da me je Dolph tako močno udaril v prsi, da mi je srce pritisnilo na prsnico in začelo otekati, kar je onemogočilo normalno bitje. Brez zdravniške pomoči bi se mi takrat srce lahko tudi ustavilo."

