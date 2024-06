66-letnega ameriškega igralca švedskih korenin Dolpha Lundgrena so fotografi še pred začetkom filmskega festivala ujeli na plaži v družbi dveh deklet, 27-letne žene Emme Krokdal in 22-letne hčere Grete Lundgren.

Na plaži so bili dobro razpoloženi. Foto: Profimedia

Zvezdnik iz 80. let prejšnjega stoletja in mojster borilnih veščin je zaslovel z vlogo v filmu Rocky 4, v katerem je zaigral s Sylvestrom Stallonom. Lundgren se je v zadnjem obdobju odločil oddaljiti od filmskih projektov in se posvetiti uživanju, med sprehajanjem in kopanjem na eni izmed plaž na Sardiniji pa je pokazal, da je kljub težki diagnozi in bolezni še vedno v zavidljivi formi.

Družina očitno uživa med druženjem, na fotografiji so na eni izmed sardinskih plaž. Foto: Profimedia

Slavni silak se na Sardiniji mudi zaradi letošnjega festivala Filming Italy, kjer velja za glavno zvezdo. Gre za festival, kjer se predvajajo mednarodni in italijanski filmi, serije in dokumentarni filmi.

Foto: Profimedia

Pred osmimi leti so mu odkrili raka

Že pred osmimi leti so igralcu namreč odkrili raka na ledvicah. Takrat so mu tumor odstranili, a se je nato leta 2020 bolezen vrnila v še hujši obliki. Zdravniki so mu takrat napovedali le še dve ali tri leta življenja, nato pa je pridobil drugo mnenje specialista in spremenil zdravljenje, ki je prineslo pozitivne rezultate. Maja lani je tako v intervjuju razkril, da so se mu tumorji zmanjšali za kar 90 odstotkov.

Foto: Profimedia

