Švedski zvezdnik razkril, da se že osem let bori z rakom

Švedski igralec Dolph Lundgren je v nedavnem intervjuju Poglobljeno z Grahamom Bensingerjem razkril, da se že osem let bori z rakom. Bolezen so mu prvič diagnosticirali leta 2015, ponovila pa se je tudi v letih 2020 in 2021.

Kot je Lundgren povedal med intervjujem, je leta 2015, ko so mu bolezen diagnosticirali prvič, zdravnikom uspelo odstraniti rakavi tumor na njegovi ledvici.

Med operacijo so mu odstranili šest tumorjev

Leta 2020 se je "vrnil na Švedsko in imel nekakšen refluks kisline. Nisem vedel, kaj je to. Šel sem na pregled in zdravniki so ugotovili, da imam na tem delu še nekaj tumorjev," je povedal.

Med operacijo so mu odstranili šest tumorjev, jeseni 2021 pa so mu na jetrih odkrili še en tumor, ki je zrasel do "velikosti limone" in ga ni bilo mogoče enostavno odstraniti, zato je začel sistemsko terapijo.

"Ugotovili smo, da je veliko huje, kot smo mislili," je povedala Lundgrenova zaročenka Emma Krokdal. Zdravnik mu je svetoval, naj si vzame odmor in več časa preživi z družino, ter mu napovedal še dve ali tri leta življenja. Sčasoma je zvezdnik dobil drugo mnenje zdravnika iz Londona, ki je ugotovil, da njegov rak na ledvicah mutira kot pljučni rak, kar je vodilo v spremembo zdravljenja. "Če bi šel na drugo zdravljenje, bi mi ostalo približno tri ali štiri mesece življenje," je še povedal Lundgren in dodal, da je novo zdravljenje tumorje zmanjšalo za 20 ali 30 odstotkov.

Ostaja poln upanja

Težko novico pa je zaključil pozitivno. "Lani smo opazovali, kako zdravila delujejo. Končno so se tumorji zmanjšali za približno 90 odstotkov," je povedal in dodal, da je poln upanja: "Cenim, da imam srečo in da sem živ."

Dolpha Lundgrena poznamo kot filmskega silaka, ki je nastopil v številnih akcijskih filmih, kot so Rocky IV., kjer smo ga spoznali v vlogi sovjetskega boksarja Ivana Draga, Creed II., Rocky Balboa in Plačanci.

V kratkem naj bi nastopil v vlogi Gunnarja Jensena v filmu Expendables 4, ki izide 22. septembra, in v vlogi kralja Nereja v novem Aquamanu, ki izide 20. decembra.

Lundgren je zaročen s 25-letno Emmo Krokdal, iz prejšnjih zvez pa ima dve hčerki – 27-letno Ido in 21-letno Greto.

Dolph Lundgren, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger in Jean Claude Van Damme. Foto: Guliverimage

