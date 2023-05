Igralka z ganljivim zapisom razkrila, da se njen oče bori s težko boleznijo

Ob koncu tedna je njena najstarejša hči Maxwell praznovala 11. rojstni dan. Simpsonova je ob tej priložnosti s svojimi sledilci na Instagramu delila ganljiv zapis.

Njena hči si je zaželela, da bi njen dedek ozdravel

"1. maja 2012 se je rodila moja prvorojenka Maxwell Drew Johnson. Ko je upihnila svojih 11 svečk, mi je rekla: 'Moja želja je zame, zate in pravzaprav za vso družino.' Tri dni kasneje me je vprašala, ali lahko razkrije svojo rojstnodnevno željo, ker se ji je ta uresničila," je zapisala igralka.

In dodala: "Njena želja je bila, da bi zdravljenje kostnega raka, s katerim se bori njen dedek Joe, delovalo. In je. Hvala Maxi, ker si svojo željo namenila naši družini, in kar je najpomembneje, za mojega očeta. Vera otroka je tista, ki nas vse ohranja žive."

Leta 2016 so mu diagnosticirali raka na prostati

Joeju Simpsonu, sicer filmskemu producentu, so leta 2016 diagnosticirali raka na prostati. Takrat je njegov predstavnik za ET potrdil, da je operacija uspela in da Joe okreva: "Bolezen mu je odprla oči za bolj zdravo prehranjevanje in redno telesno aktivnost. Diagnoza je združila Joeja in njegovo družino ter ga spomnila, da je družina najpomembnejša."

Maja 2017 je sporočil veselo novico, da je ozdravel, a se je bolezen očitno ponovila v drugačni obliki.

Z očetom ima čudovit odnos

Priljubljena igralka ima za očetom Joejem čudovit odnos. Pred časom je na svojem profilu na Instagramu izpostavila, da je njen oče "ultimativno darilo, ki ga hčerka lahko kadarkoli dobi". "Ko verjameš ti, verjamem jaz. Ko govoriš, poslušam in se učim. Ko jokaš, sem žalostna tudi jaz. Ko ljubiš, ljubim s tabo. Hvala, ker si zame tvegal vse," je zapisala ob dnevu očetov.

Jessico Simpson kot igralko najbolj poznamo po filmih Carja Hazarda, Uslužbenec meseca, Filmska zvezda in Svetlolaskine ambicije. Od leta 2014 je poročena z nekdanjim igralcem ameriškega nogometa Ericom Johnsonom, s katerim ima poleg 11-letne Maxwell še 9-letnega sina Acea in 4-letno hčerko Birdie Mae.

Preberite tudi: