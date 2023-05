Ena najlepših igralk na svetu povsem neprepoznavna #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ryanova se je v New Yorku udeležila projekcije prihajajočega dokumentarca Michaela J. Foxa. Foto: Profimedia

Priljubljena ameriška igralka Meg Ryan, ki velja za eno najlepših žensk na svetu, se je pred kratkim po daljšem času pojavila v javnosti in presenetila s svojim videzom. V New Yorku se je udeležila projekcije prihajajočega dokumentarnega filma svojega dobrega prijatelja Michaela J. Foxa.

61-letno igralko sicer zadnja leta redko vidimo v javnosti, če že, pa si obraz zakriva, saj je na družbenih omrežjih pogosto tarča kritik.

Lepotne operacije je zanikala

Sicer je zanikala obtožbe o plastičnih operacijah in popravkih. Ker pa se je njen videz z leti močno spremenil, se številni sprašujejo, ali res ni bila na lepotnem posegu.

Na projekciji dokumentarca sta bila med drugimi tudi igralec Bill Murray in glasbenik Elvis Costello, ki je pred kratkim posnel pesem s slovensko skupino Joker Out.

Od leve proti desni: Meg Ryan, Ali Wentworth, Tracy Pollan in Schuyler Fox. Foto: Profimedia

Ryanova je zablestela leta 1981 v drami Rich and Famous. Kasneje smo jo lahko spremljali v filmih, kot so Ko je Harry srečal Sally, Romanca v Seatllu, Mesto angelov in Top Gun.

Ryanova je veljala za eno najlepših žensk na svetu. Foto: Guliverimage

