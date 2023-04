Slavni igralec v javnosti povsem neprepoznaven #foto

Igralec, ki je vsem najbolj znan po komediji 21 Jump Street, je presenetil predvsem s svojo dolgo brado in vitko postavo.

Hill je bil sicer med letoma 2019 in 2020 zaročen s fotografinjo Gianno Santos, leto kasneje pa tudi s Sarah Brady, kar je sicer zanikal. Foto: Profimedia

Bila naj bi tudi zaročena

Kot je poročal portal Page Six, naj bi Hill sicer pričakoval svojega prvega otroka z založnico Olivio Millar, hčerko manekenke Esme Marshall, ki je v 90. letih večkrat krasila naslovnice revije Vogue. Millarjeva je novico potrdila z nosečniškim trebuhom. Da je noseča, se je sicer govorilo že januarja, ko so ju fotografi ujeli med nakupovanjem na Havajih. Takrat so mediji pisali tudi o zaroki, saj so opazili, da nosi ogromen smaragdni prstan.

Hill je bil sicer med letoma 2019 in 2020 zaročen s fotografinjo Gianno Santos, leto kasneje pa tudi s Sarah Brady, kar je sicer zanikal. "Govorice niso resnične," je februarja zapisal na svojem profilu na Instagramu in se pošalil, da je zaročen samo z mamo.

