Več stila, manj gradbenih stroškov

Ena od Inothermovih novejših domislic je prav poseben nadstrešek , ki poskrbi za vrhunski videz, hkrati pa prihrani nemalo živcev in stroškov.

Foto: Inotherm

Že poznate integrirani stekleni nadstrešek?

V Inothermu marsikaj počnejo drugače od konkurence. Celotno proizvodnjo ohranjajo na domačih tleh, večino komponent za vhodna vrata razvijejo in izdelajo samostojno, obenem pa nenehno spajajo inovativnost in perfekcionizem. Zato ni čudno, da vrata iz Ribnice navdušujejo tako kupce kot strokovnjake po vsej Evropi. Lani so Ribničani kljub zahtevnemu položaju na gradbenem trgu še povečali prodajo, novembra pa so se s sejma v Rimu vrnili z nagrado za najboljšega razstavljavca.

Njihovi glavni aduti so jasni že skoraj tri desetletja: kakovost izdelave in trpežnost za dolgo uporabo, nadpovprečna izolativnost za boljšo energetsko bilanco in že serijsko izjemna protivlomna zaščita, ki jo je mogoče nadgraditi do evropskega standarda RC 3 (najvišja raven zaščite za zasebne objekte).

A vse bolj izstopajo tudi z inovacijami, kakršna je nov stekleni nadstrešek. Ta je eden od temeljev vizije podjetja: da se preneha osredotočati le na vrata, temveč kupcu ponudi celostno rešitev za varen, vrhunsko izoliran, stilsko dovršen in praktičen vhod.

Posebnost nadstreška je v tem, da je vgrajen neposredno v okvir vrat, s čimer ne zahteva nobenih dodatnih gradbenih posegov ali stroškov, obenem pa poskrbi za enoten, eleganten slog vhoda. Preprosto ga naročite skupaj z vrati, s katerimi ga tudi dostavijo in namestijo. Pritrditi ga je mogoče tako z visečimi kot s podpornimi rokami, na voljo pa je seveda v različnih širinah, da se prilagaja vhodu: od 1.000 pa vse do 1.800 milimetrov.

Več praktičnosti

Inothermov stekleni nadstrešek je že sam po sebi izvrstna nadgradnja vrat za več bivalnega udobja. Med vstopanjem ali izstopanjem vas namreč ščiti pred padavinami in skrbi, da skozi vrata nikoli ne stopite naravnost v lužo ali sveže zapadli sneg. To pa še zdaleč ni njegov edini adut.

Opremite ga lahko tudi z ambientalno osvetlitvijo LED vzdolž notranjega roba, ki v temi skrbi za varnejši korak, svetloba pa obenem učinkovito odžene tudi morebitne nepridiprave, ki se svoji "obrti" najraje posvečajo tam, kjer je čim manj luči. Razvojniki pri združevanju nadstreška in razsvetljave seveda niso pozabili na pametno noto, saj je s pomočjo časovnika mogoče prilagajati tako trajanje kot intenziteto osvetlitve.

In če se odločite za vrata z Inothermovim inteligentnim sistemom odklepanja Inosmart, lahko te nastavitve uravnavate tudi s pomočjo mobilne aplikacije.

Ne skoparijo z novostmi

Če že govorimo o Inothermovih celostnih rešitvah, ne moremo mimo drugih izjemnih novosti. Eno smo delno že omenili, in sicer Inosmart. Sistem, ki skrbi za inteligentno odklepanje in zaklepanje brez ključa, ni nov in že nekaj časa spada med najbolj dovršene v svojem segmentu. A Ribničani ga nenehno nadgrajujejo. Algoritmu za analizo prstnih odtisov in možnosti upravljanja s pomočjo mobilne aplikacije se je nedavno pridružil dodatek Gateway.

Ta med drugim omogoča upravljanje na daljavo, vključno z odklepanjem in dodeljevanjem dostopov. To je še posebej koristno za lastnike počitniških nastanitev, ki lahko svoje goste v objekt spustijo od koderkoli – potrebujejo le pametni telefon in aplikacijo Inosmart. Gateway prinaša tudi možnost integracije v sestav pametnega doma in številne priročne funkcije, na primer dodatna releja za priklop zunanjih naprav.