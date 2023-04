Neprepoznaven: oskarjevca po dolgem času ujeli v javnosti #foto

Njegovi prijatelji naj bi bili zaskrbljeni, da bo umrl sam, podobno kot njegov nekdanji sosed in filmski kolega Marlon Brando.

Nazadnje so ga opazili leta 2021

85-letnik je sicer samski že več kot 25 let. Med leti 1962 in 1968 je bil štiri leta poročen z igralko Sandro Knight, s katero ima tudi hčerko Jennifer. Dalj časa se je dobival tudi z igralko Anjelico Huston.

Zvezdnik je bil nazadnje opažen oktobra 2021 na košarkarski tekmi skupaj s svojim sinom Rayem. Ta naj bi bil eden redkih, s katerimi je Nicholson sploh v stiku, saj je večino časa zaprt v svojem domu.

"Jasno je povedal, da je njegov dom njegov grad. Toda ljudje si preprosto želijo, da bi prišel iz hiše in jim povedal, da je z njim vse v redu," je januarja za Radar Online povedal njegov neimenovani prijatelj.

Nicholson ima sicer šest otrok. Foto: Profimedia

Iz igralstva naj bi se umaknil zaradi demence

V igralski vlogi se je zadnjič preizkusil leta 2010 v filmu How Do You Know, kjer sta se mu pridružila Owen Wilson in Reese Witherspoon. Iz igralstva naj bi se umaknil zaradi demence. Njegov prijatelj je za Radar Online povedal še, da je Nicholson fizično v dobri formi, "njegov razum pa je odšel".

Nicholson ima sicer šest otrok. Poleg hčerke Jennifer in sina Raya ima še hčerke Lorraine, Tesso, katere očetovstvo zanika, in Honey ter sina Caleba Jamesa.

