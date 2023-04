Slavni pevec po izgubi kilogramov šokiral s svojim videzom #video

Posnetek je na svojem profilu na Instagramu delila njegova žena Ayda Field Williams, ki je zapisala, da ima "oči Robbieja Williamsa". Dodala je, da Robbie ne potrebuje nobenega filtra in da je še vedno nora nanj.

Pod fotografijami so se oglasili številni njegovi oboževalci, ki so bili nad tem, kako vitek je, šokirani. Nekaj uporabnikov je celo zapisalo, da je "preveč vitek", kar je sprožilo buren odziv drugih. "Šokirana sem nad komentarji, ki pravijo, da je preveč vitek. Zakaj vas to moti? Dokler je zdrav, ni pomembno, kako je videti," je zapisala ena od uporabnic.

Z družino velikonočne praznike preživljajo v Argentini

Zakonca Williams sta trenutno na velikonočnem dopustu v Argentini, kjer so se jima pridružili tudi njuni štirje otroci – desetletna Theodora Rose, osemletni Charlton Valentine, štiriletna Colette Josephine in triletni Beau Benedict Enthoven. Z ženo Aydo, ki je sicer turško-ameriška igralka, sta poročena od leta 2010.

Robbie in Ayda Field Williams leta 2017 Foto: Guliverimage

Zasvojena plat njegove osebnosti še vedno obstaja

Da je močno shujšal, je Williams razkril lani pred izidom svoje pesmi Lost, ob tem pa za tabloid The Sun priznal, da je bila pot izjemno težka. "Shujšal sem, vendar je to nenehna bitka. V meni je namreč velikanska oseba, ki si želi, da postanem morbidno debel. Trenutno le manj jem. Hvala bogu za mojo nečimrnost in službo, ker če ne bi počel tega, kar počnem, me je strah pomisliti, kako bi bil videti in kaj bi postal," je povedal.

Glasbenik je bil že pred tem odkrit glede svoje odvisnosti od sladkorja ter tudi alkohola in mamil. Trezen je že več kot 20 let, a pravi, da zasvojena plat njegove osebnosti še vedno obstaja.

