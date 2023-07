Dolph Lundgren, švedski zvezdnik akcijskih filmov, se je poročil. 65-letnik je večno zvestobo obljubil 27-letni Emmi Krokdal, norveški osebni trenerki, s katero se je zaročil leta 2020.

Kot sta novopečena zakonca povedala za revijo People, sta se nameravala poročiti že prej, a sta datum poroke nato večkrat preložila zaradi pandemije covid-19, pa tudi Lundgrenovih zdravstvenih težav.

Že pred osmimi leti so mu namreč odkrili raka na ledvicah. Takrat so mu tumor odstranili, a se je nato leta 2020 bolezen vrnila v še hujši obliki. Zdravniki so mu takrat napovedali le še dve ali tri leta življenja, nato pa je pridobil drugo mnenje specialista in spremenil zdravljenje, ki je prineslo pozitivne rezultate. Maja letos je tako v intervjuju razkril, da so se mu tumorji zmanjšali za kar 90 odstotkov.

