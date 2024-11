Igralcu so dali le še dve leti življenja, zdaj je raka premagal

Dolph Lundgren, zvezdnik hollywoodskih akcijskih spektaklov, je na Instagramu objavil posnetek iz bolniške postelje, v katerem je sporočil spodbudne novice o svojem zdravju. "Znebil se bom še zadnjega tumorja," je dejal 67-letnik, "v mojem telesu ni več rakavih celic."

"Bilo je težko in resnično sem se naučil, kako živeti v sedanjosti in uživati v vsakem trenutku," je dodal, "to je edini pravi način."

Lundgren je maja lani razkril, da je sredi "resnega boja z rakom". Kot je povedal, so mu že leta 2015 odkrili tumor na ledvici, za katerega se je izkazalo, da je maligen. Tega so mu uspešno odstranili, nato pa so leta 2020 odkrili, da se mu je rak razširil na pljuča, hrbtenico, jetra in želodec.

Foto: Guliverimage

"Zdravnika sem vprašal, koliko časa mi je še ostalo. Mislim, da je rekel od dve do tri leta, a sem po njegovem glasu ugotovil, da je mislil, da še manj," je Lundgren povedal pred časom, "takrat sem pomislil, da je to to. Zaradi tega nisem bil zagrenjen, imel sem sijajno življenje, mi je pa bilo žal za moji hčerki, zaročenko in vse bližnje."

Kljub slabim napovedim se je Lundgren odločil za nadaljevanje zdravljenja in zdaj, kot kaže, bolezen tudi premagal.