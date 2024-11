Slavni režiser je začel kaditi pri osmih letih, zdaj potrebuje kisikovo masko

Režiser David Lynch je bil skoraj 70 let strasten kadilec, potem pa so mu pred nekaj leti diagnosticirali emfizem pljuč.

David Lynch, režiser kultnih uspešnic, kot so filmi Peščeni planet, Mullholland Drive in Modri žamet ter serija Twin Peaks, je praktično ves čas kadil. Cigarete so ga spremljale med snemanji, na podelitvah nagrad in na vsaki fotografiji.

"Kajenje je bilo pomemben del mojega življenja. Rad sem imel vonj in okus tobaka. Rad sem prižgal cigareto. To je bil zame del življenja slikarja in filmarja," je 78-letnik, ki je začel kaditi pri osmih letih, povedal za revijo People, nato pa priznal: "Kar seješ, to žanješ." Pred štirimi leti so mu namreč diagnosticirali emfizem pljuč, kronično bolezen pljuč, ki vse bolj otežuje dihanje, in zdaj zaradi tega ob vsakem naporu, skorajda vsakem gibu potrebuje kisikovo masko.

Na snemanju filma Notranje zadeve leta 2006, zadnjega celovečerca, ki ga je posnel. Foto: Guliverimage

Kot je povedal, je velikokrat skušal prenehati kaditi: "A vsakič, ko je postalo težko, sem si prižgal tisto prvo cigareto, ki me je poslala v nebesa. In spet sem začel."

Celo diagnoza neozdravljive pljučne bolezni pred štirimi leti ga ni dovolj prestrašila, kaditi je prenehal šele dve leti pozneje. "Zavedel sem se, da bom hitro umrl, če ne bom nehal," je dejal oče štirih otrok, med katerimi je najmlajša stara 12 let, "ob vsakem premiku sem hlastal za zrakom. Prenehanje je bila edina možnost."

Lynch na snemanju kultnega filma Mullholland Drive iz leta 2001 Foto: Guliverimage

Pri dokončni odpovedi dolgoletni razvadi mu je pomagala meditacija, je še povedal, ob tem pa poudaril, da je emfizem težka bolezen: "Komaj se sprehodim skozi sobo. Zdi se, kot bi imel okoli glave zavezano plastično vrečko."

Čeprav zdaj zaradi kajenja plačuje visoko ceno, pa pravi, da tega ne obžaluje: "Takrat mi je bilo pomembno in želim si, kar si želi vsak odvisnik: da bi nam tisto, kar obožujemo, koristilo." Vendarle pa je ob tem pristavil: "To moram povedati – dobro premislite o tem. Lahko se odpoveste tem stvarem, ki vas bodo slej ko prej ubile."