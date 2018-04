Kultni David Lynch v Ljubljani v drugačni vlogi

Ogenj na odru je naslov razstave grafik Davida Lyncha, ameriškega režiserja, scenarista, fotografa, slikarja, glasbenika in grafika, čigar likovna dela v Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC) prvič predstavljajo v Sloveniji. Gre za izbor grafik – litografij, ki jih je avtor naredil v grafičnem ateljeju Idem v Parizu vse od leta 2007.

1 / 4 David Lynch, Zvok nad gladino (Sound over the Waters), 2012, litografija, 63 x 87 cm. Z dovoljenjem: Item Éditions. 2 / 4 David Lynch, Smejoča se ženska (Laughing Woman), litografija, 2008, 66 x 89 cm. Z dovoljenjem: Item Éditions. 3 / 4 David Lynch, Na kožo ti pišem, kako zelo te ljubim (I Write on Your Skin How Much I love You), 2010, litografija, 64 x 94 cm. Z dovoljenjem: Item Éditions. 4 / 4 David Lynch, Alice razmišlja o samomoru (Alice Thinks about Suicide), 2008, litografija, 66 x 89 cm. Z dovoljenjem: Item Éditions.

Dan odprtja



Ob današnjem odprtju je razstava v MGLC na ogled do 21. ure, ko se bo v Ustvarjalnem centru Švicarija odvil avdiovizualni preformans v živo z jesusonecstasy + izland.



Ogenj na odru je naslov razstave grafik Davida Lyncha, ameriškega režiserja, scenarista, fotografa, slikarja, glasbenika in grafika, katera likovna dela v Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC) prvič predstavljajo v Sloveniji. Foto: Ana Kovač

Grafike, akvareli, eksperimentalni filmi

Ljubljanska predstavitev likovnega ustvarjanja Davida Lyncha ob grafikah prinaša tudi izbor njegovih slik iz poznih osemdesetih in zgodnjih devetdesetih let prejšnjega stoletja. Razstavo, ki bo v Tivolskem gradu na ogled do 29. julija, tako zaokrožajo akvareli in eksperimentalni filmi.

Kustos ljubljanske razstave Davida Lyncha je kustos Božidar Zrinski, pod njeno oblikovanje pa se podpisuje scenograf Branko Hojnik. Foto: Ana Kovač

Režiser v drugačni vlogi

"Sedemdeset litografij, ki smo jih izbrali za ljubljansko razstavo, predstavlja režiserja, scenarista, glasbenika in fotografa v drugačni vlogi – kot likovnega umetnika, ki v eksperimentiranju z izraznostjo grafičnega medija razširja obzorja svoje ustvarjalnosti," so ob razstavi, ki jo je kuriral Božidar Zrinski, zapisali v MGLC.

Z grafiko se je ameriški umetnik od blizu spoznal leta 2007, ko je obiskal pariški grafični studio Idem in se tam seznanil z njegovo bogato zgodovino sodelovanj z umetniki, kot so Picasso, Matisse, Miró in Dubuffet. V znamenitem umetniškem prostoru pa se je režiser navdušil nad tehniko litografije in risanjem neposredno na litografske kamne.

"V svojem lastnem slogu je ponujene možnosti za sodelovanje in spoznavanje te najbolj slikarske med grafičnimi tehnikami opisal kot sanje, ki so se mu uresničile," je Lynchevo spoprijemanje z grafiko ob razstavi predstavil kustos Božidar Zrinski. V pariškem studiu pa so tako nastali nastali nadrealistični, groteskni in neredko s črnim humorjem pospremljeni prizori popačenih človeških figur, insektov in drugih živalih ter temačni izseki zgrajenega okolja in avtorjevih soočanj z različnimi robovi bivanja in poti zavesti.

Kultni režiser David Lynch svoja likovna dela razstavlja od leta 1989. Foto: Ana Kovač

Dvodimenzionalni režiserjev svet

Del grafik, nastalih v Parizu, pa je tako mogoče videti tudi v Ljubljani, na atmosferski postavitvi, pod oblikovanje katere se podpisuje scenograf Branko Hojnik.

Podobe iz likovnih del Davida Lyncha, ki se vijejo skozi galerijske prostore, delujejo kot vizualne povedi, ki prinašajo različne asociativne poudarke, zabeležke, izseke zaznave, ki so na ljubljanski razstavi v veliki meri povezani s človeško figuro. Pa naj bo ta groteskno obdelana, strašljiva, zabrisana, nedostopna, temačna ...

Lynch o idejah ne razmišlja veliko, temveč se jim prepusti in se zavestno spušča v sanjarjenje. Impulzivno jih beleži na papir, platno ali litografski kamen, kar predstavi njegov način vizualnega ustvarjanja. Foto: Ana Kovač

Motivi so pogosto pospremljeni z napisi, ki so lahko njegov naslov, spremljajoča misel ali zaznamek. Besede Davida Lyncha vznemirjajo podobno kot različne likovne oblike, je ob razstavi v spremljajoči knjižnici še napisal Zrinski, "saj ima tekst zanj tako pripovedno kot vizualno noto, in kakor sem omenil, lahko črke na sliki ali grafiki, povezane v besedo, delujejo kot zobje v ustih. Četudi so jasno zapisane in berljive, lahko pomenijo vse in hkrati nič".

Delno lahko lynchevski "vizualni likovni svet povežemo tudi s hipnagognim stanjem zavesti, ko človek tone v spanec, kar je zagotovo posledica transcendetalne meditacije, ki jo že več kot trideset let izvaja vsak dan in je po njegovem mnenju glavna spodbuda za kreativnost, saj je želja po idejah tisto glavno vodilo, ki ga izpolnjuje in h kateremu stremi", je tudi zapisal kustos razstave.

Lynch o idejah ne razmišlja veliko, temveč se jim prepusti in se zavestno spušča v sanjarjenje. Impulzivno jih beleži na papir, platno ali litografski kamen, to je njegov način vizualnega ustvarjanja.

Foto: Ana Kovač

Povabilo k aktivnemu odzivu

Razstavo Lynchevih likovnih del sklene začasen galerijski studio, zasnovan v avtorjevem vzdušju, v katerem so obiskovalci povabljeni k aktivnemu odzivu. V njem pa bodo izvajali tudi program, povezan z delom ameriškega umetnika.

Od dvodimenzionalnega h gibljivi sliki

Filmski ustvarjalec, likovni umetnik in glasbenik David Lynch se je rodil leta 1946 v mestu Missoula v ameriški zvezni državi Montana. Že v najstniških letih se je navdušil nad slikarstvom in se vpisal na študij likovne umetnosti na muzejski šoli v Bostonu (Boston Museum School), ki pa ga ni končal.

Razstavi Ogenj na odru pa spremlja tudi bogati program, ki ob javnih vodstvih, projekcijah Lynchevih filmov prinaša tudi okroglo mizo, simpozij, tematske pogovore, delavnice in drugo. Foto: Ana Kovač

Navdih je nato našel na likovni akademiji v Pensilvaniji, akademiji likovnih umetnosti v Philadelphii (Pennsylvania Academy of Fine Arts), kjer se je s področja slikarstva vstopil v svet animacije in filma. Njegov eksperimentalni kratki film Abeceda iz leta 1968 so opazili na Ameriškem filmskem inštitutu, ki mu je konec šestdesetih let prejšnjega stoletja podelil štipendijo.

Preselil se je v Los Angeles, odmevnost njegovega režiserskega dela pa je dosegla vrhunec konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja s filmi Modri žamet iz leta 1986, Divji v srcu leta 1990 in televizijsko serijo Twin Peaks, ki pa je lani doživela nadaljevanje.

Ob ustvarjanju na področju filma David Lynch ni nikoli opustil tudi likovnega ustvarjanja, svoja tovrstna dela pa razstavlja od leta 1989. Poleg slikarstva in grafike ga zanima tudi fotografija. Pogosto je tudi (so)avtor filmske glasbe, prav tako se z glasbo ukvarja tudi ločeno od filma.

Razstavo Lynchevih likovnih del sklene začasen galerijski studio, zasnovan v avtorjevem vzdušju, v katerem so obiskovalci povabljeni k aktivnemu odzivu. Foto: Ana Kovač

Spremljevalni program Ognja na odru

Razstavo Ogenj na odru pa spremlja tudi bogati program, ki ob javnih vodstvih, projekcijah Lynchevih filmov prinaša okroglo mizo, simpozij, tematske pogovore, delavnice in drugo.