Ob novici, da se je poslovil režiser David Lynch, se vrstijo odzivi in spomini ljudi, ki so ga poznali, med njimi pa izstopa najprepoznavnejši obraz njegovih filmov in, seveda, serije Twin Peaks.

"Pred 42 leti me je iz razlogov, ki jih ne razumem, David Lynch iz obskurnosti dvignil v zvezdo v svojem prvem in zadnjem visokoproračunskem filmu," se je na smrt velikega režiserja odzval igralec Kyle MacLachlan, "očitno je v meni videl nekaj, česar še sam nisem. Njegovi viziji dolgujem celotno svojo kariero, pravzaprav celotno svoje življenje."

Film, ki ga je omenil, je bil Peščeni planet (Dune) iz leta 1984, prvi, ki sta ga z Lynchem posnela skupaj. Sledil je Modri žamet (Blue Velvet), nato pa je MacLachlan z Lynchem ustvaril svojo najbolj prepoznavno vlogo kot agent Dale Cooper v seriji Twin Peaks.

MacLachlan in Lynch na snemanju Modrega žameta Foto: Profimedia

"Vedno se mi je zdel najbolj avtentično živ človek, kar sem jih kdaj spoznal," je 65-letni MacLachlan zapisal v slovesu od sodelavca in dobrega prijatelja, "bil je v sozvočju z vesoljem in svojo domišljijo na ravni, ki se je zdela najboljša različica človeške. Niso ga zanimali odgovori, ker je razumel, da so vprašanja tista, ki nas ženejo. So naš dih."

"Medtem ko je svet izgubil sijajnega umetnika, sem jaz izgubil ljubega prijatelja, ki si je zamislil mojo prihodnost in mi omogočil, da potujem po svetovih, ki si jih sam ne bi mogel zamisliti," je nadaljeval MacLachlan, "lahko ga vidim, kako me pričaka na svojem dvorišču s toplim nasmehom, velikim objemom in predirljivim glasom. Pogovarjala bi se o kavi, o radosti, ki jo prinese nepričakovano, o lepoti sveta in se smejala."

Foto: Profimedia

"Najina medsebojna ljubezen se je rodila iz kozmične usode dveh ljudi, ki sta najboljše o sebi videla drug v drugem," je sklenil MacLachlan, "pogrešal ga bom bolj, kot lahko izrazi jezik in prenese srce. Moj svet je veliko bolj poln, ker sem ga poznal, in toliko bolj prazen zdaj, ko ga ni več."