Presenečenje v Milanu: sivolasa zvezdnika na modni brvi

Te dni v Milanu poteka teden moške mode za jesen in zimo 2022, največ pozornosti pa je s svojo revijo požela modna hiša Prada. Seveda tudi zaradi predstavljenih modnih kosov, predvsem pa zaradi manekenov, ki so se sprehodili po modni brvi.

Revijo je namreč odprl igralec Kyle MacLachlan, med drugim zvezdnik serij Twin Peaks in Seks v mestu. 62-letnik je nosil dolg črn zimski plašč, pod katerim je bilo mogoče uzreti sinjemodre rokavice in satenaste hlače.

Foto: Guliverimage/AP

Med manekeni, ki so na modno brv prišli po MacLachlanu, sta bila tudi mlada igralca Asa Butterfield iz serije Sex Education in Thomas Brodie-Sangster iz filma Love Actually, revijo pa je sklenil še en slavni "sivi panter".

To je bil 69-letni filmski zvezdnik Jeff Goldblum, oblečen povsem v črno, med drugim v dolg plašč z detajli iz umetnega krzna.

Foto: Guliverimage/AP

Oblikovalca Miuccia Prada in Raf Simons, ki soustvarjata modno znamko Prada, sta ob dogodku pojasnila, da sta želela predstaviti "kose, ki imajo smisel. Oblačila, v katerih se ljudje počutijo pomembne, so tudi sama pomembna, ne pa nekaj, kar bi zavrgli."

