Legendarna igralka se je včeraj sprehodila po modni brvi znamke Fendi, pri čemer pa je bolj kot njena prisotnost presenetil njen videz. Si je v zadnjem času privoščila nekaj novih lepotnih popravkov ali je šlo za ponesrečeno igro svetlobe in sence?

Potem ko je Demi Moore novembra presenetila kot model na modni reviji Savage x Fenty Rihannine modne znamke, so jo zdaj povabili še v Pariz, kjer je bila del šova priznane znamke Fendi.

Poleg nje so se po brvi sprehodila še druga svetovno znana imena, kot so Naomi Campbell, Bella Hadid, Cara Delevingne, Christy Turlington ter Kate Moss in njena hčerka Lila.

A bolj kot vse naštete je pozornost pritegnila 58-letna Demi, saj je bila videti precej drugačna, kot smo je vajeni.

Številni zdravniki (med njimi tudi estetski) ugibajo, da si je Demi privoščila preveč lepotnih popravkov, ki se niso dobro obnesli, spet drugi pa menijo, da je šlo v resnici za ponesrečen mejkap ter ponesrečeno igro svetlobe in senc na modni reviji.

Tudi ob objavah na Instagramu so mnenja včasih deljena, saj je na nekaterih fotografijah še vedno videti kot Demi, kakršne smo vajeni, spet na drugih pa je stari Demi zgolj podobna.

