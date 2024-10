Celjska vizionarka, ki že 35 let skrbi za športno eleganco v Sloveniji in po svetu

V četrtek, 24. oktobra 2024, se je na celjskem sejmišču odvil poseben modni dogodek – modna revija blagovne znamke And by Andraž , ki letos praznuje svojo 35. obletnico. Podjetje Co. Andraž d.o.o., ustanovljeno leta 1989, že tri desetletja in pol piše uspešno zgodbo na področju športne elegance s poudarkom na visokokakovostnih materialih s certifikati odličnosti in inovativnih dizajnih, drznih krojih ter pestri barvni paleti. Znamka je prepoznavna po funkcionalnih oblačilih, ki so primerni tako za športno aktivnost kot tudi za vsakodnevno nošnjo. Njihova oblačila so izdelana v omejenih serijah, kar jim daje svojo originalnost. Kdo je v ozadju te tudi pri nas izjemno cenjene znamke in kaj je bilo mogoče videti na odmevni modni reviji?

Foto: AND by Andraž

V 35 letih je prestižna blagovna znamka And by Andraž postala izjemno prepoznavna ne le na domačih tleh, ampak tudi v tujini, celo onstran Atlantika. Njihova oblačila so postala stalnica na smučiščih, pohodniških poteh in priljubljenih izletniških točkah, kjer skorajda ne najdete človeka, ki ne bi nosil vsaj enega kosa And by Andraž.

Kako se je vse začelo?

Ustanoviteljica podjetja, lastnica in direktorica je Nataša Berginc, ki je pri komaj 21 letih sledila svojim sanjam ter začela ustvarjati in prodajati lastne izdelke. Kot rada poudari, se je zgodba And by Andraž začela skromno – v domači otroški sobi, kjer je ob podpori staršev, ki so ji kljub nepoznavanju šivanja kupili industrijski šivalni stroj, začela uresničevati svojo strast do oblikovanja oblačil. Njena neomajna volja in želja po ustvarjanju nečesa posebnega sta jo pripeljali do mesta, kjer je danes: na čelu uspešnega družinskega podjetja, kjer skupaj s 50 zaposlenimi in številnimi kooperanti sodelujeta tudi njen sin Andraž, po katerem se podjetje imenuje, in hči Zala.

Ker so zelo ponosni in srečni, da še vedno pišejo lepo zgodbo kot slovensko tekstilno podjetje, so v zahvalo podpornikom pripravili modno revijo. Foto: AND by Andraž

Danes so izdelki And by Andraž, ki so vsi izdelani v omejenih serijah, sinonim za originalnost in vrhunsko kakovost. Njihova izdelava poteka izključno v Sloveniji, pri čemer uporabljajo izjemno kakovostne materiale evropskega porekla, ki nosijo certifikate odličnosti. Povpraševanje po oblačilih z drznim dizajnom in visoko kakovostjo se iz leta v leto povečuje. Njihove izdelke je moč zaslediti v vseh večjih trgovskih centrih, zelo mogočna maloprodaja pa je sedaj podprta tudi s spletno prodajo.

Foto: AND by Andraž

Zahvala zvestim podpornikom, kupcem in ljubiteljem blagovne znamke

Modna revija, pod taktirko Tomaža Miheliča, je bila zahvala njihovim zvestih podpornikom, kupcem in ljubiteljem blagovne znamke. V priznani celjski znamki se namreč še kako zavedajo, da jim brez njih ne bi uspelo.

Foto: AND by Andraž

Dogodek, ki se je pričel ob 19:35 (zaradi 35. rojstnega dneva znamke), je bil več kot le predstavitev nove kolekcije jesen/zima 2024/2025. Bil je poklon zvestim podpornikom in ljubiteljem znamke, ki so skozi leta spremljali razvoj in rast podjetja. Zbralo se je več kot 500 obiskovalcev, med njimi številni znani obrazi slovenske javnosti, kot so Tim Mastnak, Filip Flisar, David Urankar, in Sandi Murovec, ki so prav tako ambasadorji oziroma ljubitelji znamke.

Velika in znana ljubiteljica blagovne znamke And by Andraž je tudi predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc Musar, ki njihova oblačila nosi že vrsto let, se pa dogodka zaradi službene poti v tujini ni utegnila udeležiti.

Kolekcija, jesen/zima 2024/2025, ki so jo predstavili, je resnično nekaj posebnega. Kot se za takšno obletnico spodobi! Nova kolekcija združuje prepoznavno športno estetiko z novimi, sodobnimi dizajni. Prinaša svežino in udobje s skrbno izbranimi materiali, ki zagotavljajo kakovost in unikaten stil, gledano v celoti pa je kolekcija razkrila kombinacijo klasičnih in sodobnih kosov, ki so idealni za vsakodnevno nošenje in posebne priložnosti.

Foto: AND by Andraž

Ključne značilnosti kolekcije: Inovativni dizajni: vsak kos je skrbno zasnovan, da ponudi optimalno udobje in praktičnost.

Kombinacija klasičnega in sodobnega: uravnotežena harmonija med klasičnimi silhuetami in modernimi detajli.

Prilagodljivost: športna oblačila so zasnovana tako, da jih lahko nosite tako za vsakodnevne opravke kot tudi za posebne dogodke, kar zagotavlja vsestranskost vaše garderobe.

Kakovostni materiali: Uporabljene so najbolj kakovostne tkanine in pletenine, ki so prijetne na otip, paropropustne in zagotavljajo trajnost. Vsi materiali imajo certifikat kakovosti in so evropskega porekla.

Sodelovanje z mladim oblikovalcem Anžetom Orešnikom

Pozornost je pritegnilo tudi sodelovanje z mladim modnim oblikovalcem Anžetom Orešnikom, ki je s svojimi svežimi idejami prispeval k oblikovanju 6 kosov kolekcije. Skupaj so ustvarili kolekcijo, ki ohranja tradicijo znamke, a prinaša tudi sodobne trende, ki so navdušili obiskovalce. V okviru tega sodelovanja so bila predstavljena krila, majica, jakna, legice, hlače in brezrokavnik.

Ustanoviteljica in direktorica podjetja Nataša Berginc, ki je že pri 21 letih sledila svojim sanjam in začela ustvarjati lastno blagovno znamko, je s ponosom poudarila, da so izdelki And by Andraž izdelani v omejenih serijah, kar zagotavlja njihovo edinstvenost. Vse od zasnove do končnega izdelka nastaja v Sloveniji, pri čemer, kot že omenjeno, uporabljajo le najboljše materiale z evropskimi certifikati kakovosti.

Dogodek je bil večer modnih inovacij in vrhunske proizvodnje, ki poudarja predanost blagovne znamke And by Andraž kakovosti, estetiki in skrbi za slovensko tekstilno dediščino. Ob koncu modnega spektakla, ki je minil v izredno sproščenem, pozitivnem duhu, so obiskovalci zapustili sejmišče navdušeni nad novimi smernicami športne elegance, ki jih podjetje zvesto razvija že 35 let.

Verjamemo, da bo znamka glede na svoj ustroj in delovanje med uporabniki še naprej izredno priljubljena ter predvsem – uporabna.