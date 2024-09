Po New Yorku, Londonu in Milanu se je teden mode začel v Parizu. Odprla ga je modna revija kozmetične hiše L'Oréal, za katero so se po modni brvi sprehodili vsi njeni zvezdniški obrazi.

Pariški teden mode, ki bo trajal do 1. oktobra, se je v ponedeljek začel z velikim modnim spektaklom kozmetičnega giganta L'Oréal. Revija pred pariško opero Garnier je bila odprta za javnost, kar je na velikih tednih mode izjemna redkost – na revije najbolj prepoznavnih imen so povabljeni le izbranci. Iz L'Oréala so sporočili, da hočejo "demokratizirati" glamur tedna mode, in svoj prestižni dogodek zato odprli za vse.

Po modni brvi, ki jo je sicer močil dež, so se sprehodile vse najbolj prepoznavne ambasadorke te kozmetične hiše – Eva Longoria, Jane Fonda, Andie MacDowell, Heidi Klum, Cara Delevingne, Viola Davis in Kendall Jenner.

"Želeli smo, da javnost na lastne oči vidi čudovite obleke in ljudi, do katerih običajno ne bi imela dostopa," so prestižni dogodek za "rajo" pojasnili v največjem kozmetičnem podjetju na svetu.

Medtem bo veliki finale pariškega tedna mode veliko ekskluzivnejši – to bo revija modne hiše Chanel, ki po odhodu Virginie Viard letos poleti še nima glavnega oblikovalca. Kako bodo pri Chanelu zastavili revijo oziroma kaj bodo pokazali, še ni znano, je pa znano, da bo neizmerno razkošna oziroma razsipna.

Zanjo bodo pri Chanelu zapravili kar 30 milijonov evrov. Priredili jo bodo v Veliki palači na Elizejskih poljanah, ki je bila na olimpijskih in paralimpijskih igrah prizorišče tekem v sabljanju in taekwondoju. V preteklosti je tam nekatere svoje najspektakularnejše revije za Chanel priredil Karl Lagerfeld.

