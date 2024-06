V Parizu je v nedeljo v organizaciji revije Vogue potekala modna revija, na kateri so predstavili modo od leta 1924, ko je Pariz nazadnje gostil olimpijske igre. Dogodek je na poseben način povezal šport in modo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Posnetek z revije si oglejte zgoraj.

Dogodka se je udeležilo okrog 800 povabljencev, med katerimi so bili glasbenik Pharrell Williams ter igralci Jared Leto, Diane Kruger in Eva Longoria.

Enourni šov, na katerem so sodelovali številne manekenke, športniki in plesalci, je potekal pred hotelom Ritz. Eden izmed bolj zanimivih trenutkov prireditve je bil, ko so se po modni pisti sprehodile manekenke v Chanelovih oblekah iz leta 1924, mimo njih pa so se v retro oblačilih vozili kolesarji.

Kendall Jenner in Gigi Hadid prijahali na konjih

Dela modnega oblikovalca Paca Rabanna so predstavili z modo 60. let v povezavi s sabljanjem, medtem ko so nogometaši Djibril Cisse, Emmanuel Petit in Blaise Matuidi predstavljali modo 90. let prejšnjega stoletja. Manjkali nista niti sloviti ameriški teniški sestri Serena in Venus Williams, ki sta s svojima oblekama že zakorakali v prvo desetletje 21. stoletja.

Pozornost sta vzbudili tudi ameriški manekenki Kendall Jenner in Gigi Hadid, ki sta na prizorišče prijahali na konjih v Hermesovih oblekah.

Prireditev je s svojim nastopom počastila tudi pevka Aya Nakamura, ki velja za najpriljubljenejšo glasbeno izvajalko v frankofonskem svetu. Njen nastop se je v trenutnih političnih razmerah, v katerih se v Franciji napoveduje vzpon skrajne desnice, zdel močna politična gesta. "Tukaj smo se zbrali, da bi proslavili čudesa francoske mode. Zelo sem hvaležna za podporo, ki sem jo dobila od tukaj navzočih, Francije in vsega modnega sveta," je zbranim dejala organizatorka in urednica revije Vogue Anna Wintour.

Modna revija je postregla z vznemirljivimi presenečenji. Nenapovedano je nastopila ameriška glasbena izvajalka Katy Perry, ki je popolnoma naelektrila Place Vendome z drzno čutno obleko. Izkupiček od modne revije bo šel v dobrodelne namene.

