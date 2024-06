Najlepša športna oblačila za poletje: kako biti trendovski tudi pri športu?

Poletje je odličen čas za športne dejavnosti na prostem. Lahko se odpravite na pohod, tek, tenis, golf ali pa na kakšen skupinski šport, kot so odbojka, košarka ali nogomet. Vse to pa zahteva športna oblačila, ki bodo lahkotna, udobna in primerna za vašo dejavnost. V nadaljevanju razkrivamo nekaj stajlingov, ki bodo odlični za poletne športne dneve.

Tenis

Tenis je letos še posebej priljubljen šport, za katerega se odloča vedno več ljudi. Verjetno je na to vplival tudi film z naslovom Izzivalci, v katerem je v glavni vlogi zaigrala slavna igralka Zendaya. V filmu je bila predstavljena teniška moda, ki je navdušila marsikoga. Elegantni stajlingi s pridihom športnega vzdušja so obnoreli svet in če se odločite za igro tega športa, jih vsekakor morate imeti.

Tek

Na poteh za pešce nastane gneča, takoj ko posijejo sončni žarki. Izkoristite jih in se odpravite na tek, vendar bodite pozorni, da temperature ne bodo previsoke, saj lahko otežijo vašo aktivnost. Najbolje se je v poletnih dneh na tek odpraviti zgodaj zjutraj, mogoče kar pred službo, ali pa zvečer. Še preden pa začnete, poskrbite za udobno obutev in oblačila.

Golf

Šport, ki je prav tako vedno bolj priljubljen, širi pa se tudi med mladimi. To je šport, ki je več kot odličen za druženje s prijatelji, ki ga lahko izvedete v naravi namesto pijače ali kave v mestu. Ob tem pa je treba spoštovati tudi kodeks oblačenja, zato vam v spodaj pripeti galeriji razkrivamo primer stajlinga, ki ga lahko nosite za golf.

Pohod

Kaj je lepšega kot to, da se ob lepem sončnem dnevu podate v visokogorje? Svež zrak in narava, to je tisto, kar vas bo brez dvoma napolnilo z novo energijo in sprostilo vašo glavo. Še preden se odpravite, naredite malico za po poti in ne pozabite na tekočino. Pomembna pa so tudi oblačila, zato poskrbite, da bodo udobna.

Joga in pilates

Sprostitev potrebuje vsak in zelo dobra izbira za to sta joga ali pilates. Vadbo lahko v poletnih dneh izvajate v naravi bodisi v parku pod krošnjami ali na travniku v družbi marjetic. Oblecite se udobno, ne pozabite na stekleničko in na podlago, na kateri boste izvajali aktivnost.

Skupinski športi

Za druženje s prijatelji so odlični tudi skupinski športi, kot so odbojka, košarka, nogomet in drugi. Oblecite se športno in sproščeno, s seboj ne pozabite vzeti tudi dobre volje in pripravljeni boste na igro.

Kolesarjenje

Poletje je čas, ko so kolesa še posebej aktualna. Če se odpravljate na pravo kolesarsko pot, se oblecite kot pravi kolesarji. Izberite kolesarske hlače, očala in preostala oblačila iz materialov, ki bodo dihali.

